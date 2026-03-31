‘20주년 재결합’ 씨야, 신곡 ‘그럼에도 우린’ 발매 직후 차트 직행

데뷔 20주년을 맞아 재결합한 그룹 씨야(남규리, 김연지, 이보람)가 15년 만의 완전체 컴백과 동시에 대중의 뜨거운 응답을 받으며 성공적인 귀환을 알렸다.

지난 30일 오후 6시 공개된 씨야의 선공개곡 ‘그럼에도 우린’은 발매 직후 국내 주요 음원 사이트인 지니뮤직 최신 발매 차트 1위 및 멜론 최신 발매 차트 등의 상위권으로 진입하며 리스너들의 폭발적인 반응을 얻고 있다.

15년이라는 긴 공백기가 무색할 만큼, 발매하자마자 차트에 안착하며 ‘믿고 듣는 레전드 보컬 그룹’의 저력을 다시 한번 입증한 셈이다.

씨야는 음원 발매 직후인 30일 오후 7시 완전체 복귀의 첫 공식 행보로 가장 먼저 팬들을 찾았다.

데뷔 20년 만에 처음으로 서울 종로구 이들스(EDLS)에서 팬미팅 ‘RE:BLOOM’을 개최한 씨야는 15년 만에 만난 팬들 앞에서 과거 활동 당시의 안무를 그대로 재현하며 무대에 섰다.

팬들 역시 일제히 핑크색 풍선을 흔들며 20년간 변하지 않은 진심 어린 ‘떼창’과 환호성으로 응답했다.

특히 남규리는 오프닝 곡인 ‘사랑의 인사’ 첫 소절을 부르기 전부터 벅차오르는 감정을 주체하지 못하고 오열해 장내를 순식간에 뭉클한 눈물바다로 만들었다.

이날 씨야는 히트곡 메들리와 신곡 ‘그럼에도 우린’을 열창해 객석을 짙은 감동으로 물들였다.

이어지는 토크 순서에서는 진솔하게 팬들과 눈을 맞추며 15년 만에 다시 뭉치게 된 결정적인 계기와 재결합 비하인드 에피소드 등 그동안 전하지 못했던 깊은 감사와 애틋함을 쏟아냈다.

씨야 완전체 귀환을 향한 대중의 관심은 주말 예능 프로그램에서도 빛을 발했다.

앞서 29일 방송된 SBS ‘미운 우리 새끼’에서는 남규리가 멤버 김연지와 이보람을 자신의 집으로 초대해 데뷔 20주년을 기념하는 뜻깊은 시간을 가졌다.

세 사람은 오랜만에 한자리에 모여 변함없는 끈끈한 우정을 과시하며 시청자들에게 기분 좋은 향수와 반가움을 동시에 안겼다.

이처럼 예능과 음원 차트를 동시에 섭렵하며 쾌조의 출발을 알린 선공개곡 ‘그럼에도 우린’은 씨야의 전성기를 이끌었던 박근태 프로듀서가 작곡하고, 세 멤버가 직접 작사에 참여해 진정성을 더한 감성 발라드곡이다.

흔들리며 살아온 시간 속에서도 끝내 팬들 앞에 다시 서겠다는 멤버들의 눈물 어린 진심이 대중의 마음을 완벽하게 사로잡고 있다.

성공적인 복귀 신호탄을 쏘아 올린 씨야는 4월에도 열기를 이어간다.

다양한 완전체 활동을 거쳐 오는 5월 박근태·김도훈 프로듀서가 의기투합한 15년 만의 정규 앨범을 통해 화려한 완전체 귀환의 정점을 찍을 계획이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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