'LPGA 투어 2주 연속 우승' 김효주, 세계랭킹 3위로 도약…개인 최고 순위

사진=AP/뉴시스

미국여자프로골프(LPGA) 투어에서 최근 2개 대회 연속 우승한 김효주가 세계랭킹 3위로 올라섰다.

김효주는 31일 발표된 여자 골프 세계랭킹에서 지난주 4위보다 한 계단 상승한 3위(랭킹포인트 6.71점)로 도약했다. 김효주 개인 최고 세계랭킹이다. 종전 최고 순위는 2015년 3월과 지난주 기록한 4위였다.

우승의 기쁨이 달콤하다. 김효주는 30일 미국 애리조나주 피닉스의 월윈드 골프 클럽에서 끝난 포드 챔피언십에서 우승했다. 직전 대회인 포티넷 파운더스컵도 제패했다. LPGA 투어에서 2주 연속 우승을 차지했다. 개인 첫 대승이자, 투어 통산 9번째 우승이다.

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김효주는 “이런 날이 온다. 좋은 기억이 있는 곳에 다시 와서 2연패를 이뤄 기분이 너무 좋다. 말이 안 나올 정도로 정말 기쁘다”며 “넬리 코르다(미국)와 함께 경기하면서 많은 것을 보고 배운다. 매우 뛰어난 선수라 경쟁하면서 얻는 것이 많다. 서로 경쟁한 덕분에 좋은 성적을 낸 것 같다”고 말했다.

김효주가 언급한 코르다는 세계랭킹 2위(8.44점) 자리를 지켰다. 1위는 지노 티띠꾼(태국·10.81점)이 차지했고 찰리 헐(잉글랜드)은 김효주에게 밀려 4위로 하락했다. 이민지(호주)는 5위, 야마시타 미유(일본)는 6위, 리디아 고(뉴질랜드)는 7위에 자리했다. 한국의 김세영은 10위, 유해란은 13위, 최혜진은 15위를 기록했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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