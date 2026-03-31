‘KBS 열린토론’ 새 진행자로 황현희 발탁…4월6일 첫 방송

KBS 1라디오 저녁 토론프로그램 ‘KBS 열린토론’이 새로운 진행자로 방송인 황현희를 발탁하며 프로그램 개편에 나선다.

매일 저녁 7시 20분부터 8시 30분까지 KBS 1라디오에서 방송 중인 ‘열린토론’은 2003년 방송 사상 최초의 ‘매일’ 토론 프로그램으로 방송된 이래 정치, 경제, 사회 등 다양한 주제를 토론의 장으로 이끌어 온 대표적인 토론 프로그램이다.

황현희는 2004년 KBS 19기 공채 개그맨으로 데뷔해, 다양한 시사 예능 방송에 출연하며 MC 겸 시사 평론가로 활약했다. 황현희는 열린토론의 새로운 진행을 맡아, 거침없고 유쾌하면서도 전문성 있는 시사 진행자로서의 면모를 보여줄 예정이다. ‘열린토론’은 새로운 진행자와 함께 보다 친근한 모습으로 청취자에게 다가갈 전망이다.

이번 개편의 핵심은 ‘진짜 열린 토론’의 구현이다. 기존의 권위적·전통적인 토론의 이미지에서 벗어나 진중하되 과장되지 않고, 재미있되 가볍지 않은 새로운 토론 진행 방식을 선보인다. ‘열린토론’은 정치 일변도의 시사 프로그램들과 달리 경제, 사회, 문화 등 다양한 주제를 아우르며 파격적인 진행자 교체에 머무르지 않고 양질의 공론장 역할을 이어 나가기 위한 노력을 지속할 것이다.

퓨리서치센터가 2022년 실시한 조사에 따르면 한국은 정치적 양극화가 가장 심한 국가로 꼽힌다. 극단적 대립과 진영 논리가 공론장을 잠식하는 시대, ‘열린토론’은 싸우는 토론이 아닌 이해하는 토론을 지향한다. 부드러운 분위기 속에서 열린 질문을 통해 서로 다른 진영과 입장에 있는 이들의 목소리를 한자리에서 듣고, 차이를 확인하는 것을 넘어 서로를 이해하는 대화의 장을 마련한다는 것이 이번 개편의 핵심 취지다. 지난 23년 간 대한민국 공론장을 지켜온 ‘열린토론’이 황현희와 함께 새로운 질문을 시작한다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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