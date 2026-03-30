“개그맨 만났다” 사유리, 과거 연애 깜짝 고백 (짠한형)

사진 = 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’

방송인 사유리가 과거 개그맨과의 열애 사실을 솔직하게 털어놨다.

30일 공개된 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’에는 ‘예측불가 매력 사유리X김경욱. 그리고 사유리의 남자들 등장?! [짠한형 EP.138 짠한형 신동엽 정호철’이라는 제목의 영상이 게재됐다.

사진 = 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’

이날 사유리는 “팽현숙 언니가 10년 전에 ‘개그맨이랑 결혼해’라더라. 자기는 너무 행복했다고 개그맨 남자가 최고라고 세뇌를 시켰다. ‘개그맨은 진짜 좋은 남편이구나’ 생각했다”며 며 개그맨 부부에 대한 부러움을 드러냈다.

이에 김경욱은 “그래서 누나가 개그맨을 만났던 거지?” 라고 말하며 사유리의 과거 연애사를 언급했다. 그는 “누나가 특정 인물을 얘기 안 해주길래 서로 비밀을 얘기하자고 했다. 그러다 내가 지어냈다”며 자신의 거짓 비밀을 말해주고, 사유리의 전 연애 상대를 알아냈다고 설명했다.

사진 = 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’

이어 신동엽은 “난 누군지 아는데? 소문이 퍼졌나보다. 유민상 아냐?”고 농담을 던졌지만, 사유리는 “유민상 아니다. 있다, 아무튼”이라고 답하며 웃음을 자아냈다.

한편 사유리는 2020년 11월 정자은행을 통해 아들 젠을 출산했다. 이후 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’ 등 예능 프로그램에 출연하며 자발적 비혼모로서의 삶을 공유해오고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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