2025-2026 LG전자 프로농구 시상식, 9일 개회

사진=KBL 제공

KBL은 9일 오후 4시 30분 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스 그랜드 볼룸에서 ‘2025-2026 LG전자 프로농구 시상식’을 개최한다.

이번 시상식에서는 2025-2026시즌 동안 최고의 활약을 펼친 국내 및 외국 선수 MVP와 신인선수상의 주인공이 발표된다. 또한 베스트 5를 비롯해 최우수수비상, 식스맨상, 기량발전상 등 주요 개인 시상 부문 수상자도 공개될 예정이다.

아울러 정규시즌 우승부터 3위까지 팀 시상이 진행되며 득점, 3점슛, 리바운드, 어시스트, 블록, 스틸 총 6개 부문에 대한 계량 부문 기록상 시상도 진행된다. 올 시즌 최고의 명장면을 선정하는 ‘세종스포츠정형외과의원 PLAY OF THE SEASON’과 팬 투표 100%로 선정되는 ‘포카리스웨트 인기상’ 결과도 시상식에서 확인할 수 있다.

올해로 2회째를 맞는 구단 프런트를 대상으로 한 시상도 이어진다. 평균 관중 수, 평균 입장 수입, 유료 관중 비율 등 다양한 지표를 바탕으로 우수한 마케팅 성과를 거둔 구단에 ‘티켓링크상’을 수여하며, 연고지 내 지역 마케팅 및 사회공헌활동을 모범적으로 수행한 구단에는 ‘한솔과 함께하는 연고지상’을 시상한다.

팬들을 위한 시상도 마련된다. 경기장 최다 방문 팬과 KBL 통합 웹사이트 및 애플리케이션 참여도가 높은 팬을 대상으로 ‘팬 어워즈’를 시상하며 지난 올스타 선수 유니폼 경매에서 최고가를 기록한 부산 KCC 허훈 선수 유니폼 낙찰자에게는 ‘사랑나눔상’을 수여할 예정이다.

이번 시상식은 정용검 캐스터와 오효주 아나운서의 진행으로 tvN SPORTS와 TVING 을 통해 생중계되며, 사전 행사는 유튜브 채널 ‘KBL TV’를 통해 시청할 수 있다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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