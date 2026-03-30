한국마사회, 안전보건 경영방침 선포… 노사 공동 책임 강화

모규표 전임직노조위원장, 우희종 한국마사회장, 박근문 일반직 노조위원장, 허연주 경마직 노조위원장(왼쪽부터)이 지난 27일 열린 안전보건 경영방침 선포 및 서명식에 참석해 사진촬영을 하고 있다. 한국마사회 제공

한국마사회가 안전을 경영의 최우선 가치로 삼겠다는 의지를 밝혔다.

30일 한국마사회에 따르면 지난 27일, 노·사가 함께 참여한 가운데 ‘안전보건 경영방침 선포 및 서명식’을 개최했다. 이번 행사는 노사 간 공동 책임과 협력을 바탕으로 선제적인 안전보건 문화 정착을 위해 마련됐으며, 이날 서명식에는 우희종 회장을 비롯해 한국마사회 3개 노동조합 대표가 모두 참석했다.

이날 참석자들은 ‘모두가 안전하게 일하고, 고객이 안심하고 찾을 수 있는 마사회’ 구현을 위해 협력 의지를 다졌다. 아울러 한국마사회는 올해를 ‘현장 안전 강화의 원년’으로 선언하고, 전 사업장에 대한 안전관리체계 점검과 개선을 지속적으로 추진해 나갈 계획이다.

서명식 직후 우 회장은 직접 안전점검단을 이끌고 주요 시설 현장 점검에 나섰다. 이번 점검은 겨울철 이후 발생할 수 있는 시설물 균열, 침하, 배수 불량 등 계절적 취약 요인을 중심으로 진행됐다. 특히 고객 이용 시설인 ‘100년 숲길’ 등 주요 시설의 안전 상태를 확인하고, 산불 위험 요인 점검과 소화설비 정상 작동 여부 확인 등 화재 예방 대응 체계 전반을 면밀히 살폈다.

우 회장은 “안전은 경영의 기본이자 타협할 수 없는 원칙”이라며 “선언에 그치지 않고 노사가 함께 지속적으로 실천하는 변화를 만들어가겠다”고 밝혔다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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