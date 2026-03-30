한국마사회, 제17회 승마지도사 자격시험 원서접수

한국마사회가 오는 4월11일까지 제17회 승마지도사 자격시험 원서를 접수한다.

승마지도사는 말 관리에서부터 기승까지 승마 전반을 지도하는 일을 한다. 한국마사회는 말산업 육성 전담 기관으로서 양질의 승마교육인력을 양성하고자 2011년부터 해당 민간 자격증을 발급해오고 있다. 승마지도사 자격시험은 작년까지 총 1326명의 합격자를 배출해 말산업 현장인력의 전문성 강화에 이바지해왔다.

시험은 만 17세 이상 누구나 응시할 수 있으며 필기시험과 실기시험으로 진행된다. 필기시험은 오는 5월9일 시행될 예정으로 마학, 마술학, 말보건관리 총 3개 과목을 평가한다. 과목별 100점 만점 기준 40점 이상 및 전 과목 평균 60점 이상 득점하면 합격이다. 실기시험은 필기시험 합격자에 한해 응시할 수 있다. 평가 과목은 마장마술로, 60점 이상 득점하면 최종 합격자로 결정된다.

우희종 한국마사회장은 “자격시험을 통해 승마지도 전문역량을 검증함으로써 국내 말산업 서비스의 질을 높일 수 있을 것으로 기대한다”며 “앞으로도 말산업 육성 기반 조성을 위해 노력할 것”이라고 전했다.

원서는 한국마사회 말산업종합포털 호스피아를 통해 오는 4월11일 오후 5시까지 접수해야 한다. 기타 자세한 사항은 호스피아 공지사항을 통해 확인할 수 있다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]