“한국 사람인 줄 안다” 사유리, 아들 젠 발언에 ‘웃음’ [스타★샷]

사진 = 사유리 SNS 계정

방송인 사유리가 아들 젠의 훌쩍 큰 근황과 유쾌한 일상을 전했다.

사유리는 30일 자신의 SNS를 통해 아들 젠이 직접 만든 그림책을 공개하며 어린 시절을 떠올렸다.

그는 “젠은 그림책 만드는 걸 좋아한다. 작가 이름을 ‘Zen Lee(이젠)’라고 쓰길래 ‘Lee는 누구야?’라고 물었더니 자기 이름이라고 하더라”며 “젠은 자기가 한국 사람인 줄 아는 것 같다”고 전했다.

공개된 그림책에는 강아지와 함께 있는 아이의 모습이 담겼으며, “I LOVE MY DOG BY ZEN LEE”라는 문구가 적혀 있어 눈길을 끌었다. 한 글자 한 글자 정성스럽게 써 내려간 흔적이 그대로 느껴져 보는 이들의 미소를 자아냈다.

사유리는 “나 어릴 때 취미가 그림책 만들고 글 쓰는 거였다”며 “젠이 그림책 그리는 모습을 보면 마치 어린 시절의 나를 보는 것 같다”며 엄마로서 흐뭇함을 전했다.

사유리는 또한 자신의 어린 시절 취미가 그림책 만들기와 글쓰기였다는 사실을 언급하며 “젠이 그림책 그리는 모습을 보면 나를 보는 것 같다”고 밝혀 엄마로서의 흐뭇한 마음을 드러냈다.

한편 사유리는 2020년 일본의 한 정자 은행에서 서양인 남성의 정자를 기증받아 아들 젠을 출산했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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