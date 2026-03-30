보이스캐디, ‘탈골스윙’ 나병관 프로와 동행… ‘함께 만든 골프 경험’ 넥스트 스텝

나병관 프로(왼쪽)와 김준오 보이스캐디 대표가 후원 계약 연장 체결식에서 사진촬영을 하고 있다. 보이스캐디 제공

골프 거리측정기 브랜드 보이스캐디가 ‘탈골스윙’의 창시자 나병관 프로와 후원 계약을 연장하며 2027년까지 파트너십을 이어간다.

보이스캐디 측은 “나병관 프로는 지난 2024년부터 2025년까지 보이스캐디와 함께하며 독보적인 홍보 성과를 거뒀다. 특히 50만명 이상의 진성 골퍼 구독자를 보유한 유튜브 채널 ‘탈골스윙’과 SBS골프 아카데미, 인스타그램 등 주요 미디어를 통해 보이스캐디 제품을 실제 레슨 및 라운드 맥락에서 자연스럽게 노출하며 브랜드 신뢰도를 높이는 데 크게 기여했다”고 계약 연장 이유를 설명했다.

나 프로는 2025년 KPGA 챔피언스투어 ‘레전드 클래식 시리즈 6’에서 우승을 차지하며 현역 투어 선수로서의 압도적인 기량을 입증했다. 동시에 주니어 골퍼 육성 지도자로서도 활발히 활동하고 있다. 특히 지난해 우승 소감에서 보이스캐디 김준오 대표에게 직접 감사 인사를 전하며 브랜드와의 두터운 유대감을 보여준 바 있다.

이번 재계약을 통해 양측은 단순한 후원 관계를 넘어, 투어 활동을 비롯한 다양한 현장에서의 참여와 마케팅 전반에 걸친 협업을 한층 강화할 계획이다. 나병관 프로는 제품 개발 과정에 직접 참여하며 보이스캐디 제품의 경쟁력을 높이는 데 기여하는 한편, 온·오프라인 콘텐츠 제작과 선수 SNS 채널을 통한 커머스 활동 등으로 브랜드 가치를 적극적으로 전달할 예정이다. 또한 신제품 홍보물과 자사몰 콘텐츠 전반에서 브랜드 앰버서더로서의 역할을 확대하며 협업 범위를 지속적으로 넓혀갈 계획이다.

나병관 프로는 “대한민국을 대표하는 글로벌 브랜드 보이스캐디와 오랜 시간 함께하며, 단순한 후원 관계를 넘어 골프 여정을 지탱해 주는 든든한 파트너라는 확신을 갖게 됐다”며 “세계 3위권인 한국 골프 시장의 위상에 걸맞은 독보적인 기술력과 브랜드 자부심에 매료되어 재계약을 결심했다”고 밝혔다. 이어 “특히 스윙스틱 개발 등 제품 기획부터 마케팅까지 모든 임직원이 골프에 진심으로 몰입하는 모습과 ‘오토핀’ 같은 디테일한 기능에서 깊은 감명을 받았다”며 “앞으로 보이스캐디의 제품을 사용하는 것을 넘어, 골퍼의 마음을 가장 잘 읽어내는 혁신적인 골프 문화를 함께 만들어가는 전략적 파트너로서 최선을 다할 것”이라고 덧붙였다.

한편 보이스캐디는 소비자 사용률 7년 연속 1위를 기록하며 대한민국 대표 거리측정기 브랜드로서의 입지를 공고히 하고 있으며, 지속적인 기술 혁신과 제품 경쟁력을 바탕으로 시장 내 선도적 위치를 이어가고 있다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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