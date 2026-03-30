[오늘의 연예 Pick] 1500만 움직였다…'왕사남'이 바꾼 韓 문화 지형도 → 번역가 황석희, 과거 성범죄 의혹에…“법률 검토 진행 중” → “또 1위” 임영웅, 261주 연속 정상…압도적 인기 입증 → 블랙핑크 제니, 파격 비키니 스타일링…독보적 분위기 ‘눈길’ [스타★샷] → 앨리스 출신 소희, 출산 깜짝 발표…“조용히 간직해온 내 전부”

영화 ‘왕과 사는 남자’가 극장가를 넘어 문화계 전반에 단종 신드롬을 불러일으키고 있다. 사진=영화 스틸컷

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◆ 1500만이 움직였다…'왕사남'이 바꾼 대한민국 문화 지형도

‘왕과 사는 남자’가 극장가를 넘어 문화계 전반에 신드롬을 일으키고 있다. 영월은 평일에도 전국에서 몰려든 인파로 인산인해를 이루며 유례없는 관광 특수를 누리고 있고, 단종 관련 도서는 베스트셀러 상위권을 휩쓰는 역주행 현상까지 벌어졌다. 스크린에서 시작된 열풍이 산업 전반으로 확장되는 흐름 속에서 왕사남은 영화가 만들어내는 파급력의 새로운 사례로 주목받고 있다.

지난달 개봉한 ‘왕사남’은 폐위된 단종 이홍위(박지훈)가 영월 청령포로 유배를 떠나 촌장 엄흥도(유해진)를 비롯한 마을 사람들과 어울리는 이야기를 담았다. 유해진, 박지훈과 더불어 유지태·전미도·이준혁·안재홍 등이 출연해 힘을 더했다. 연출은 각종 예능프로그램 출연으로 익숙한 장항준 감독이 맡았다.

개봉 31일째인 지난 6일 1000만 관객을 돌파한 데 이어 50일 만에 1500만 고지까지 넘겼다. 30일 현재 1600만명에 육박했다. ‘신과함께-죄와 벌’(2017·1441만), ‘국제시장’(2014·1425만)의 기록을 연이어 깨고 역대 개봉작 중 누적관객 3위에 올랐다. 이 추세라면 역대 흥행 2위인 ‘극한직업’(2019·1626만)도 충분히 제칠 수 있다는 관측이 나온다. 국내 개봉작 1위는 ‘명량’(2014·1761만)이다.

누적 매출액 기준으로는 영화 티켓값 상승 등의 영향으로 이미 1위를 차지했다. 누적 매출액은 1507억원으로 ‘명량’의 1357억원, ‘극한직업’의 1396억원 기록을 모두 넘었다. 순제작비 105억원 대비 약 14배 수익을 거둔 셈이다.

흥행은 스크린에만 그치지 않는다. 유배지인 영월도 단종 신드롬의 직접 수혜지가 됐다. 영화를 보고 난 후 촬영지를 찾는 성지순례가 이어지면서 방문객이 급증했다. 청령포로 들어가는 유일한 수단인 나룻배를 타기 위한 선착장에는 긴 줄이 늘어섰으며, 개봉 후 한 달이 넘은 지금까지도 관광객의 발걸음은 계속되고 있다. 영화가 개봉한 2월 이후 청령포와 영월 장릉을 찾은 방문객 수는 8만7000여명으로 지난해 같은 기간(8990명) 대비 10배 가까이 늘었다.

관광객 증가는 지역 상권 회복으로 이어졌다. 소상공인시장진흥공단 분석에 따르면 개봉 이후 영월군 4주간 일평균 매출액은 개봉 전보다 35.7% 증가했다. 특히 숙박과 음식점업 매출이 52.5%로 가장 크게 증가했다. 다음달 24일부터 열리는 단종 문화제에는 장 감독의 특강까지 준비돼 관광객이 절정에 달할 전망이다.

출판가도 ‘왕사남’ 특수다. 영화 개봉 후 한 달간 단종 키워드 도서 판매량은 전년 동기 대비 2565.4%나 폭증했다. 단종의 비극적인 삶을 다룬 고전 소설 이광수의 ‘단종애사’는 판매량이 전년 동기 대비 약 80배 늘었다. 단종이 살았던 시대와 역사적 배경에 대한 관심으로도 확장됐다. 단종 관련 도서뿐 아니라 세종 문종 단종 3대의 이야기가 담긴 ‘조선왕조실록3’까지 약 800%까지 판매량이 치솟는 등 조선시대를 다룬 역사서 전반의 판매량이 급격히 늘어났다.

다음달 9일 발간 예정인 ‘왕사남’ 각본집은 지난 22일 예약 판매 개시 사흘 만에 예스24 종합 베스트셀러 1위에 올랐다. 알라딘과 교보문고 온라인 서점 종합 순위에도 종합 베스트셀러 2위로 진입했다. 예판 수량만으로 증쇄를 거듭해 이미 4쇄 인쇄에 돌입한 상태로 영화의 흥행 돌풍이 출판계에서도 이례적인 기록을 만들어내고 있다.

황석희 번역가. 사진=뉴시스

◆ 번역가 황석희, 과거 성범죄 의혹에…“법률 검토 진행 중”

국내 유명 번역가 황석희가 과거 성범죄 전력이 알려져 충격을 안기고 있다.

디스패치는 30일 황석희가 지난 2005년 길 가던 여성들을 추행 및 폭행했고, 2014년 수강생에게 성폭력을 행사했다고 보도했다. 이밖에도 2005년 사건들로 황석희가 강제추행치상 혐의, 2014년 사건으로 준유사강간 등의 혐의를 받고 기소된 바 있으며 두 차례 모두 징역형의 집행유예를 받았다고 전했다.

황석희는 영화 ‘월플라워’(2013)를 시작으로 영화 번역 분야에서 유명세를 떨치고 있다. ‘보헤미안 랩소디’, ‘콜 미 바이 유어 네임’ 등 600여 편을 번역했으며 ‘번역: 황석희’(2023), ‘오역하는 말들’(2025) 등의 저자다.

가수 임영웅. 사진 = 물고기뮤직 제공

◆ “또 1위” 임영웅, 261주 연속 정상…압도적 인기 입증

가수 임영웅이 3월 4주차 아이돌차트 평점랭킹에서 최다 득표를 기록했다.

아이돌차트에 따르면 지난 3월 23일부터 3월 29일까지 집계된 평점랭킹에서 임영웅은 31만 9009표를 얻으며 1위에 올랐다. 이로써 261주 연속 1위라는 기록을 이어가게 됐다.

2위는 이찬원(7만 3581표)이 차지했으며, 이어 박창근(9526표), 지민(방탄소년단, 9462표), 영탁(8905표), 송가인(8835표), 이병찬(8297표), 박지현(9124표), 진(방탄소년단, 5725표), 뷔(방탄소년단, 4715표)순으로 집계됐다.

스타에 대한 팬덤 규모를 가늠할 수 있는 ‘좋아요’ 수에서도 임영웅은 3만 2779개를 기록하며 1위를 차지했다. 이어 이찬원(7214개), 박지현(1039개), 지민(1021개), 송가인(1021개), 박창근(998개), 영탁(989개), 이병찬(854개), 진(648개), 뷔(503개)순이었다.

한편 임영웅은 오는 9월 고양종합운동장에서 ‘IM HERO - THE STADIUM 2’를 개최한다. 이번 공연은 2024년 5월 25일부터 26일까지 서울월드컵경기장에서 열린 스타디움 무대 이후 두 번째 스타디움 콘서트다.

사진 = 프랭키스 비키니 공식 SNS 계정

◆ 블랙핑크 제니, 파격 비키니 스타일링…독보적 분위기 ‘눈길’ [스타★샷]

블랙핑크 멤버 제니가 파격적인 비키니 패션으로 눈길을 끌었다.

한 수영복 브랜드는 30일 공식 SNS를 통해 제니와 협업한 컬렉션 화보를 공개했다.

공개된 사진 속 제니는 해변을 배경으로 비키니에 데님 팬츠를 매치한 감각적인 스타일링을 선보이며 다양한 포즈를 취했다. 특히 오토바이에 몸을 기댄 채 자연스럽고도 과감한 분위기를 연출해 시선을 사로잡았다.

이번 컬렉션은 제니의 독보적인 감각과 브랜드 특유의 캘리포니아 무드가 어우러진 프로젝트로, 공개 전부터 전 세계 팬들의 기대를 모았다. 제니는 전 과정에 직접 참여해 자신의 스타일을 적극 반영했으며, 완성도 높은 결과물을 선보였다.

또한 군살 없이 탄탄한 몸매와 곧게 뻗은 어깨 라인이 돋보이는 스타일링으로 건강미 넘치는 매력을 배가시키며 뜨거운 반응을 얻고 있다.

사진 = 소희 SNS 계정

◆ 앨리스 출신 소희, 출산 깜짝 발표…“조용히 간직해온 내 전부”

그룹 앨리스 출신 소희가 딸을 공개하며 새로운 삶을 전했다.

소희는 30일 자신의 SNS를 통해 “너무나 소중해 그동안 조용히 간직해온 내 전부, 나의 보물들”이라며 득녀 소식을 깜짝 발표했다. 이어 “다시 태어나도 지금의 남편과 결혼하고, 리안이 엄마로 살고 싶다”며 “우리 가족, 사랑해!”라고 벅찬 마음을 전해 많은 이들의 축하를 받았다.

함께 공개된 사진에는 임신 중 모습부터 출산 직후, 그리고 딸과 함께하는 일상까지 담겼다. 새 생명을 품은 설렘과 출산의 감동, 이후 이어진 따뜻한 육아의 순간들이 자연스럽게 이어지며 깊은 여운을 남겼다. 특히 아이를 바라보는 소희의 눈빛에서는 엄마로서의 애틋한 사랑이 고스란히 전해져 눈길을 끌었다.

한편 소희는 2017년 SBS 오디션 예능 ‘K팝스타’ 시즌6에 출연해 준우승을 차지한 뒤 같은 해 그룹 앨리스로 데뷔했다. 이후 2024년 15세 연상의 사업가와 결혼하며 연예계 은퇴를 선언했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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