컴투스, ‘도원암귀’·‘가치아쿠타’로 日 팬 이목 사로잡아

도원암귀 크림슨 인페르노 부스 앞 대기열. 컴투스 제공

컴투스가 ‘도원암귀 크림슨 인페르노’와 ‘가치아쿠타 : 더 게임(가제)’ 등 신작을 선보이며 일본 게임 팬의 이목을 사로잡았다.

컴투스는 지난 28∼29일 일본 도쿄 빅사이트에서 열린 ‘애니메 재팬 2026’에 참가해 현장을 뜨겁게 달궜다고 30일 밝혔다.

애니메 재팬은 매년 10만 명 이상이 방문하는 일본 대표 애니메이션 전시회로, 애니메이션, 게임, 완구 등 여러 관련 기업들이 참여해 작품을 선보인다.

컴투스는 이번 행사에서 단독 부스로 참여해 TV 애니메이션 기반의 신작 게임 도원암귀 크림슨 인페르노와 가치아쿠타 : 더 게임을 중심으로 무대, 시연, 이벤트 등 다양한 프로그램을 진행하며 신작에 대한 기대감과 관심을 끌어올렸다.

도원암귀 크림슨 인페르노 체험 구역은 게임 시연과 참여형 이벤트를 즐기기 위한 관람객들로 문전성시를 이뤘다. 게임 시연 현장에서는 TV 애니메이션의 매력을 고스란히 살린 게임 콘텐츠와 플레이 재미에 호평이 이어졌으며, 공식 SNS 연계 이벤트와 포토존, 스탬프 프로그램뿐만 아니라 다양한 기념 굿즈도 제공돼 IP 팬들의 참여 열기를 더했다. 특히 중앙 무대에서는 작품의 주요 캐릭터들의 코스프레쇼와 인플루언서 초청 프로그램 등이 진행되며 현장 분위기를 한층 끌어올렸다.

가치아쿠타 : 더 게임 부스 앞 대기열. 컴투스 제공

가치아쿠타 : 더 게임 역시 현장 무대 프로그램을 통해 팬들과 적극 소통했다. 주요 캐릭터 성우들이 참여한 가치아쿠타 성우 스페셜 토크쇼에는 많은 관람객이 모여 작품 세계관과 캐릭터에 관한 이야기를 함께 나누는 등 팬들과 의미 있는 시간을 보냈다. 또한 행사 현장에서는 스팀 위시리스트 등록 연계 이벤트가 운영돼, 글로벌 PC 이용자들의 관심을 현장으로 연결했다.

부스를 찾은 방문객들은 “즐겨 보던 애니메이션이 게임으로 어떻게 구현됐는지 직접 확인할 수 있어서 인상적이었다”, “평소 좋아하던 작품을 무대와 공간 연출로 다시 만나니 더 몰입감 있게 느껴졌다. 게임으로 직접 즐길 수 있는 날이 기다려진다”라며 기대감을 전했다.

더불어 일본 인기 애니메이션 기반 신작 ‘A랭크 파티를 이탈한 나는, 전 제자들과 미궁 심부를 목표로 한다.’ 등 현재 준비 중인 다양한 작품들의 티저 영상이 현장 부스 중앙 무대에서 공개돼 관람객들의 이목을 집중시키며 기대감을 높였다.

컴투스는 이번 애니메 재팬 2026 참가를 통해 애니메이션을 바탕으로 한 게임 라인업을 현장에서 직접 선보이며 글로벌 팬덤과의 접점을 강화했다. 앞으로도 공식 브랜드 페이지 및 SNS를 통해 관련 소식을 순차적으로 공개하며 출시 준비에 심혈을 기울인다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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