제80회 전국씨름선수권대회, 내달 1일부터 충북 제천서 개최

사진=대한씨름협회 제공

대한씨름협회가 주최하고 제천시체육회가 주관하는 제80회 전국씨름선수권대회가 다음 달 1일부터 8일까지 8일간 충청북도 제천시 제천체육관에서 개최된다.

이번 대회에는 전국에서 총 120개 팀, 선수 1075명이 참가해 치열한 경쟁을 펼칠 예정이다.

경기는 초등학교부·중학교부·고등학교부·대학교부·일반부·선수권부(고등학교부, 대학교부, 일반부)로 나뉘어 각 7체급 개인전이 진행된다. 여자학생부는 두 체급으로 진행된다. 또한 초등학교부·중학교부·고등학교부·대학교부·일반부 단체전도 펼쳐질 예정이다.

예선전에서 8강전까지는 단판제로, 준결승 및 결승전은 3판2선승제 맞붙기(토너먼트) 방식으로 진행된다.

2일에는 고등학교부 개인전 결승과 단체전 준결승(1경기)-결승, 3일에는 중학교부 단체전 준결승-결승, 4일에는 초등학교부 단체전(8강 1경기)준결승-결승 경기가 MBC PLUS(MBC SPORTS+)에서 생중계 될 예정이다.

모든 경기는 대한씨름협회 유튜브 채널 ‘샅바티비’를 통해서도 실시간으로 시청 가능하다. 자세한 사항은 대한씨름협회 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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