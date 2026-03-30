장한음 “성장과 매력 담은 ‘데이드림’…좋은 에너지 전하고파”

가수 장한음. ES NATION 제공

가수 장한음이 첫 피지컬 앨범 ‘데이드림’으로 리스너들에게 희망을 전한다.

오늘(30일) 오후 6시 발매되는 장한음의 두 번째 EP이자 첫 피지컬 앨범 ‘데이드림(DAYDREAM)’은 꿈과 현실 사이에서 마주하는 감정의 순간들을 담아냈다. 장한음이 전곡 기획은 물론 작사·작곡에 참여했다.

30일 오후 서울 강남구 성암아트홀에서 컴백 쇼케이스를 연 장한음은 “너무 설레고 기쁘다. 그동안 성장한 모습과 매력 담아내기 위해 노력했다”며 “기다려준 팬들에게도 감사하다. 좋은 에너지, 하고 싶은 말들을 담은 앨범이다. 최선을 다해 활동하겠다”고 컴백 소감을 전했다.

가수 장한음. ES NATION 제공

더블 타이틀곡으로 ‘워너(WANNA)’와 ‘온리 원(Only 1)’을 택했다. 활동곡 ‘워너’ 대해 장한음은 “꿈을 향한 의지와 감정을 담아낸 곡이다. 지난 앨범과는 달리 퍼포먼스도 준비했다”고 소개하며 “해석에 따라 듣는 게 달라지는 곡이다. 듣는 분들이 자신의 감정을 생각하며 들어주시면 좋겠다”는 감상팁을 전했다.

‘그럼에도 왜 다시 꿈을 꾸는가’라는 질문에 대한 답변이다. 장한음은 “세상에 대한 시선과 두려움 때문에 꿈을 포기하게 되는 경우가 많은 것 같다.

‘그럼에도 불구하고 봄이 피니까’ 등의 가사로 희망적인 분위기를 전하고 싶었다. 다른 감정선과 분위기로 앨범을 다채롭게 꾸며봤다”고 설명했다.

이날 장한음은 ‘워너’ 무대로 쇼케이스를 시작했다. 무대를 마친 그는 “솔로로 춤을 추는 게 처음이다. 퍼포먼스 적으로 다양하게 보여드리고 싶다”면서 “수록된 9곡으로 다양한 장르를 보여드리고 싶다. 내겐 의미가 큰 앨범”이라고 부연했다.

한편, 장한음은 지난해 5월 전곡 작사·작곡·프로듀싱에 참여한 첫 미니앨범 ’루시드 드림(LUCID DREAM)’으로 활동했다. 이후 엠넷 오디션 프로그램 '보이즈2 플래닛'에 출연해 비주얼과 걸출한 가창력으로 인지도를 높였다. 지난해 12월에는 팬콘 ‘윈터 나이트 원더랜드, 위드 밤비즈’를 열고 BBZ(팬덤명, 밤비즈)와 만남을 가졌다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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