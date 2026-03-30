‘대장의 귀환’…박효신, 신보 ‘A & E’ 트랙리스트 공개

가수 박효신이 새 앨범으로 돌아온다.

30일 소속사 허비그하로에 따르면 박효신은 내달 3일 오후 6시 새 EP '에이 앤 이(A & E)'를 발매한다. 그가 싱글이 아닌 앨범 단위로 신곡을 발매하는 건 2016년 정규 7집 '아이 엠 어 드리머(I am A Dreamer)' 이후 오랜만이다.

이번 앨범의 타이틀곡은 '에이이(AE)'와 '애니 러브(Any Love)' 두 곡이다. 더블 타이틀 외에도 '스텔러 나이트(Stellar Night), '미라클(Miracle)' 등 총 7곡이 수록됐다.

박효신은 신보 발매와 함께 단독 콘서트도 개최한다. 약 7년 만인 내달 4~5일과 11일 인천문학경기장 주경기장에서 단독 콘서트 '박효신 라이브 에이 앤 이 2026'를 연다. 이번 공연은 티켓 예매 시작과 동시에 매진될 정도로 뜨거운 관심을 받았다.

1999년 1집 '해줄수 없는일'로 데뷔한 박효신은 팬들 사이에서 '대장'으로 불리며 오랜 시간 열렬한 응원을 받고 있다. 뮤지컬 배우로도 활약해 '모차르트!', '엘리자벳', '팬텀', '웃는남자', '베토벤' 등 출연 작품이 매진행렬을 기록하기도 했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]