블랙핑크 제니, 파격 비키니 스타일링…독보적 분위기 ‘눈길’ [스타★샷]

사진 = 프랭키스 비키니 공식 SNS 계정

블랙핑크 멤버 제니가 파격적인 비키니 패션으로 눈길을 끌었다.

한 수영복 브랜드는 30일 공식 SNS를 통해 제니와 협업한 컬렉션 화보를 공개했다.

사진 = 프랭키스 비키니 공식 SNS 계정

사진 = 프랭키스 비키니 공식 SNS 계정

공개된 사진 속 제니는 해변을 배경으로 비키니에 데님 팬츠를 매치한 감각적인 스타일링을 선보이며 다양한 포즈를 취했다. 특히 오토바이에 몸을 기댄 채 자연스럽고도 과감한 분위기를 연출해 시선을 사로잡았다.

사진 = 프랭키스 비키니 공식 SNS 계정

이번 컬렉션은 제니의 독보적인 감각과 브랜드 특유의 캘리포니아 무드가 어우러진 프로젝트로, 공개 전부터 전 세계 팬들의 기대를 모았다. 제니는 전 과정에 직접 참여해 자신의 스타일을 적극 반영했으며, 완성도 높은 결과물을 선보였다.

또한 군살 없이 탄탄한 몸매와 곧게 뻗은 어깨 라인이 돋보이는 스타일링으로 건강미 넘치는 매력을 배가시키며 뜨거운 반응을 얻고 있다.

한편 제니는 주요 해외 음악 페스티벌 무대에 오를 예정이다. 미국 뉴욕 ‘더 거버너스 볼 뮤직 페스티벌’을 비롯해 스페인 ‘2026 매드 쿨 페스티벌’, 미국 ‘롤라팔루자 시카고’, 일본 ‘서머 소닉 2026’ 등에 출연을 앞두고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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