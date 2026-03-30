“애 둘 엄마 맞아?” 한그루, 원피스 자태+피부…변함없는 동안 미모 [스타★샷]

사진 = 한그루 SNS 계정

배우 한그루가 한층 빛나는 미모를 자랑했다.

한그루는 30일 한그루는 자신의 SNS에 “내가 좋아하는 마사아아아아지이이이이잉이잉”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 = 한그루 SNS 계정

공개된 사진 속 한그루는 우아한 원피스를 입고 한층 돋보이는 글래머러스한 실루엣을 드러냈다. 자연스럽게 흐르는 의상 라인은 그의 볼륨감 있는 몸매를 더욱 부각시켰으며, 세련된 분위기까지 더했다.

특히 목주름 시술 이후 더욱 탄력 있고 매끈해진 피부가 눈길을 사로잡으며, 한층 어려 보이는 동안 미모를 완성했다.

한편 한그루는 2015년 9세 연상의 사업가와 결혼해 2017년 쌍둥이를 출산했으며, 결혼 7년 만인 2022년 9월 합의 이혼 소식을 전했다. 현재는 두 자녀의 양육권을 맡아 홀로 아이들을 키우고 있다.

또한 한그루는 유튜브 채널 ‘그루니까말이야’를 운영하며 팬들과 활발히 소통 중이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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