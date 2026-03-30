확 바뀐 위즈파크… 홈 개막 시리즈에 코르티스-쇼트트랙 노도희 총출동

사진=KT 위즈 제공

꽃단장을 마친 마법사들의 성이 팬들을 기다린다. 프로야구 KT는 다음 달 3일 수원 KT 위즈파크서 열리는 삼성과의 2026시즌 KBO리그 홈 개막전에서 ‘2026-2027 수원 방문의 해’를 기념해 다채로운 행사를 진행한다고 밝혔다.

이번 개막전은 수원시와 함께 하는 행사로, 이재준 수원시장, 이재식 수원특례시의회 의장 등이 참석한다. 경기 전 수원 방문의 해 기념 영상을 송출하며, 수원화성 창룡문 기놀이 퍼포먼스가 펼쳐진다.

수원어린이합창단 ‘싱잉 엔젤스’가 애국가를 제창하고, 이재준 수원시장이 축사와 개막 선포를 한다. 이어 KT 광고 모델인 빅히트 뮤직 소속 코르티스의 수원 출신 멤버 건호가 시구를, 제임스가 시타로 나서며 첫 홈 경기 포문을 연다.

이 시리즈 행사는 여기서 끝이 아니다. 4일엔 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 금메달리스트 노도희가, 5일엔 K-팝 그룹 투모로우바이투게더의 멤버 태현이 시구 릴레이를 펼친다.

새 시즌을 맞아 수원 KT 위즈파크도 새 단장을 마쳤다. 구장 내 전 좌석을 전면 교체했으며, 외벽 도색과 인조 잔디 및 펜스 교체를 통해 경기 및 관람 환경을 개선했다.

또한, 팀 스토어에는 RFID 기술을 도입해 편의성을 높였고, F&B 매장 리모델링을 통해 보다 쾌적한 환경을 제공한다. F&B존에는 LED 파노라마 미디어월을 설치해 다양한 콘텐츠를 선보인다. 외야 중앙에는 키즈카페를 새롭게 조성해 가족 단위 관람객들에게 즐길 거리를 제공할 예정이다.

AI스타디움도 한층 업그레이드 된다. 생성형 AI 기반 디자인 자동화 플랫폼을 구축해 야구장에서 다양한 영상, 디자인, 콘텐츠 등을 선보인다. 미디어파사드, F&B 미디어월에서도 AI 콘텐츠들을 만나볼 수 있다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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