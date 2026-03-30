김장훈 “200억 기부했지만 생활고?…NO 강남 월세 500에 산다”

김장훈이 케이셉라마(최제우), 포이즌 머쉬룸(전경민)과 함께 대화를 나누고 있다. 사진 출처=유튜브 채널 ‘뷰티풀너드’ 영상 캡처

가수 김장훈이 누적 200억원 규모의 기부에도 불구하고 생활고를 겪고 있다는 세간의 인식을 일축하며 현재의 주거 및 경제 상황을 공개했다.

김장훈은 최근 유튜브 채널 ‘뷰티풀너드’에 출연해 자신을 둘러싼 ‘궁핍한 월세살이’ 이미지에 대해 직접 해명했다.



그는 “사람들이 오해하는데, 관리비까지 하면 월 500만원이다. 그러니까 가난한 게 아니다”라고 말했다. 현재 서울 강남구 대치동에 거주 중이라는 설명도 덧붙였다.

김장훈은 고액의 월세를 사는 이유에 대해 “월세가 스타일에 맞는 거지. 자식도 없고 한데 굳이 집을 사서 한 군데서 오래 살 필요가 뭐 있나”라고 밝혔다. 또 “얼마 전에 집을 옮기려고 갔더니 월세가 900이더라”며 이사를 고민했지만 현재 거주지가 더 편하다고 설명했다.



고액의 주거비와 기부를 이어갈 수 있는 수입원으로는 기업 및 지방자치단체 행사, 공연 등을 꼽았다. 김장훈은 래퍼 정상수의 행사비가 50만원이라는 말에 “그거에 한 50~60배라고 보면 되지”라고 답했다. 이어 과거 활발히 활동하던 시절에는 100억원이 넘는 수익을 거뒀다고 말하기도 했다.



김장훈은 자신의 소비 및 기부 철학에 대해서도 밝혔다. 그는 “월세 500만원짜리 살고 기부도 하고 맛있는 거 먹고 비행기도 일등석 타고 다 누린다”며 “내 밴드나 이웃, 가족들을 챙기고 남는 것을 다 기부하는 것”이라고 말했다.



김장훈은 과거 JTBC ‘뉴스룸’ 인터뷰에서 “누적 기부액이 200억원 정도 된다”며 “그것밖에 못 했나 싶다”고 털어놓기도 했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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