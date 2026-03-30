한화생명e스포츠, 몬스터 에너지와 스폰서십 계약 연장

한화생명e스포츠가 몬스터 에너지와의 인연을 이어간다.

30일 한화생명e스포츠는 글로벌 에너지 드링크 브랜드 몬스터 에너지와 스폰서십 계약을 연장하며 전략적 파트너십을 더욱 공고히 한다고 밝혔다.

이번 계약 연장으로 한화생명e스포츠는 지난 시즌에 이어 몬스터 에너지로부터 선수단 퍼포먼스 향상을 위한 제품을 지원받고, 선수단 공식 유니폼 좌측 어깨에 몬스터 에너지 로고를 노출함으로써 전 세계 e스포츠 팬들을 대상으로 한 브랜드 마케팅을 지속할 예정이다.

양사는 지난해 월즈 출정식, 캠프원 투어 등 팬들이 직접 참여하고 체감할 수 있는 프로모션을 성공적으로 진행했다.

특히 올해 초에는 대규모 팬 이벤트인 ‘몬스터 에너지와 함께하는 2026 HLE 팬페스트’를 진행하며, 양사의 긴밀한 협업이 단순 후원을 넘어 하나의 팬덤 문화로 자리 잡았음을 입증했다.

2002년 미국에서 탄생한 몬스터 에너지는 ‘야성을 깨워라(Unleash the Beast!)’라는 브랜드 슬로건 아래 전 세계 에너지 음료 시장을 선도하고 있다. 모터스포츠, 익스트림 스포츠, 뮤직 페스티벌뿐 아니라 게임 및 e스포츠 분야를 꾸준히 후원하며 활동적인 라이프스타일을 대변하는 대표 브랜드로 평가받는다.

한화생명e스포츠 관계자는 “지난해 진행한 다각도의 온·오프라인 활동을 통해 몬스터 에너지를 향한 팬들의 높은 만족도와 애정을 확인했다”며 “올해는 한층 강화된 파트너십을 바탕으로 팬들에게 차별화된 브랜드 경험과 강력한 에너지를 선사할 수 있는 다채로운 콘텐츠를 선보이겠다”고 말했다.

한편 대한민국 최초 생명보험사 한화생명이 창단한 한화생명e스포츠는 ‘삶의 가치를 더하는 LIFEPLUS’라는 한화생명의 비전 아래 미래세대와 소통하며 e스포츠의 주류 문화화를 선도하고 있다. 특히 국내에서의 성공적인 마케팅 성과를 발판 삼아 전 세계 팬들에게도 삶의 가치를 더하는 차별화된 브랜드 경험을 전파하며 글로벌 영향력을 확대하고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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