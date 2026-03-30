뜻밖의 판도… LG·삼성 개막 2연패, 롯데는 진격모드

2026 신한 SOL KBO리그가 개막과 함께 빠르게 달아오르고 있다. 겨우내 전력 보강을 마친 10개 구단은 출발과 동시에 각기 다른 색깔을 드러냈다. 첫 2연전이 던진 메시지는 결코 가볍지 않다. 특히 개막 전 대부분의 전문가가 그렸던 ‘3강’ 구도에도 변화의 조짐이 감지된다. 초반부터 팀 간 흐름이 엇갈리며 판도의 방향을 가늠할 단서들이 드러난 모습이다. 제아무리 복잡해 보이던 판도도 맥락을 알고 보면 한층 선명해지기 마련이다. 세계비즈앤스포츠월드는 스포츠토토와 공동기획으로 개막 직후 KBO리그의 흐름을 짚고, 팀별 전력 구조와 주요 관전 포인트를 정리했다. 동시에 연일 만원관중 흥행을 달리고 있는 프로야구를 더 입체적으로 즐길 수 있는 시선을 제시한다.

개막을 알린 2026시즌 프로야구가 예측불허의 치열한 경쟁을 그려 나간다. 관중들이 지난 28일 서울 잠실 야구장서 열린 LG와 KT의 경기에서 열띤 응원을 하고 있다. 사진=뉴시스

기다림 끝에 막을 올린 프로야구에 묘한 긴장감이 흐른다. 이제 막 첫발을 뗀 단계지만, 그럼에도 시선을 끄는 장면들이 끊이지 않는다.

뜨거웠던 개막 2연전, 만원관중 속에 화려한 출발을 알렸다. 여기에 주춤했던 우승 후보들, 그 빈틈을 놓치지 않은 다크호스의 약진 등 예상과 다른 흐름까지 더해졌다. 이 같은 전개 속에 팬들은 물론, 리그 전체의 긴장감도 함께 높아지는 분위기다. 올 시즌을 더욱 재밌게 만들 요소들이 곳곳에서 드러나고 있다는 평가다.

◆흔들린 ‘3강’ 구도

개막 전까지는 디펜딩 챔피언 LG를 필두로 삼성·한화를 중심으로 한 ‘3강’ 구도가 유력하게 거론됐다. 하지만 출발은 달랐다. LG와 삼성이 나란히 2연패로 고개를 숙였다. 이순철 SBS 해설위원은 LG의 경우 불펜 문제를 핵심으로 짚었다.

그는 “(LG의) 뒷문이 시범경기에 이어 개막 후에도 불안 요소로 이어지고 있다”며 “선발이 흔들릴 수는 있지만, 중후반 공격에서 뒤집을 힘이 있는 팀 아닌가. 그런데 불펜에서 추가 실점을 막아주지 못하면서 흐름이 끊기고 있다”고 말했다. 그러면서 “실점이 이어지면 (경기를 풀어갈) 동력이 떨어질 수밖에 없다. 초반 고전이 길어질 수도 있다”고 내다봤다.

삼성 역시 출발이 매끄럽지 않았다. 조성환 KBS N 스포츠 해설위원은 “삼성은 본래 타선의 힘으로 경기를 풀어가는 팀”이라며 “두 경기뿐이지만, 팀의 강점이 나오지 못한 것에서 아쉬움이 있었다”고 전했다.

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◆불방망이 ‘타고투저’

올 시즌 타격 강세 흐름이 두드러질 것이라는 전망이 지배적이다. 앞서 시범경기에선 경기당 홈런 1.98개를 기록했다. ‘예고편’이었다. 2026시즌 개막 시리즈 10경기 동안 24개의 홈런이 터지며 경기당 2.4개를 마크했을 정도다.

마운드의 부담이 커지는 흐름이다. 타구 비거리를 보고 놀랐다는 반응이 적지 않다. 공인구가 예년보다 잘 뻗는 느낌이 있다는 현장의 목소리도 나온다. 다만 조 위원은 “투수들의 몸 상태가 완전히 올라오지 않은 시기인 것을 감안해야 한다”고 했다. “시즌 초반엔 불펜 운용이 중요하다. 가용 자원을 얼마나 효율적으로 쓰느냐가 분위기를 좌우할 것”이라고도 덧붙였다.

이대로라면 투타 간 균형이 흔들릴 가능성도 제기된다. 투수들이 적극적인 승부가 아닌, ‘도망가는’ 피칭에 무게를 두는 장면이 늘어날 수 있다는 분석이다. 이 위원은 “투수들이 크게 고전 중이다. 이 구도에선 경기 초부터 점수를 뽑아내는 힘이 강력한 팀이 유리할 수밖에 없다”고 짚었다.

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◆갈매기와 독수리

초반 판도를 흔드는 팀으로는 롯데와 한화가 가장 먼저 눈에 띈다. 롯데는 엘빈 로드리게스와 제레미 비슬리로 이어지는 외국인 원투펀치가 나란히 선발승을 챙기며 안정적인 출발을 알렸다.

이를 주목한 이 위원은 “심상치 않다. 시범경기 1위 때부터 이어진 공격력이 그대로 유지되고 있고, 새 외인 투수들도 안정적인 모습”이라며 “여기에 박세웅, 김진욱 등 국내 투수들이 힘을 보탠다면 흐름이 쉽게 꺾이지 않을 수 있다”고 내다봤다.

조 위원은 한화를 짚었다. 특히 아시아쿼터로 합류한 좌완 왕옌청(대만)의 존재감을 높게 평가했다. 그는 “4, 5선발은 10개 구단 모두의 고민이다. 한화 입장에선 5이닝을 책임져줄 수 있는 투수가 생겼다는 점이 분명한 호재”라고 설명했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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