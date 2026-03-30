박준형 “김태우 별명 ‘돼지돼지’ 지은 사람 천재”…멤버들 “형이 지었잖아” 폭소

god 완전체가 모여 나무위키를 읽고 있다. 사진 출처=유튜브 채널 ‘god’ 영상 캡처

1.5세대 아이돌 그룹 god의 멤버들이 모여 팩트 체크를 진행했다.

지난 25일 유튜브 채널 ‘god’에는 ‘수정 요청합니다. (근데 누가 수정하는 거야?)’라는 제목의 영상이 올라왔다. 완전체로 모인 god 멤버들은 나무위키를 확인하며 실제와 다른 정보들을 정정해 나갔다.

god라는 그룹 이름부터 논란에 휩싸였다. 멤버들은 ‘god’가 ‘groove over dose’였냐며 놀라워했다. 이내 1집 앨범 자켓에 적혀 있었던 것을 떠올리며 사실을 인정했다. 또 god 로고 폰트는 Diploma가 아닌 고딕체 소문자라고 정정하며 계속 내용을 읽어 나갔다. 여담 부분 ‘식비 2억’ 일화에 대해서는 “되게 자세하게 알고 계시네”라고 감탄했다.

이어 멤버 각각의 팩트 체크가 진행됐다. 멤버들은 윤계상의 출생지와 데니 안의 학력, 손호영의 신장 등 소소한 정보를 정정해 나갔다. 이어 김태우의 나무위키 사진에 모두가 폭소를 터뜨렸다. 다른 멤버들과 달리 전신사진에 독특한 패턴의 수트를 입고 있는 사진이 큰 충격을 줬다. 김태우는 자신의 출생지와 키, 몸무게, 신발 사이즈 등의 정보를 확인했다.

god 완전체가 모여 나무위키를 읽고 있다. 사진 출처=유튜브 채널 ‘god’ 영상 캡처

특히 멤버들은 김태우의 별명에 큰 관심을 가졌다. 과거 MBC 방송 프로그램 ‘god의 육아일기’에 나왔던 ‘돼지송’에서 비롯된 별명이 유독 강렬한 인상을 남겼다. ‘마른 돼지’, ‘웃는 돼지’, ‘탈골 돼지’, ‘까만 돼지’ 등 멤버 각자의 특색을 붙인 노래 가사 중 김태우는 ‘돼지돼지’라고 불려 큰 웃음을 불러일으켰다.

박준형이 “그거 지은 사람은 최고야. 내가 박수 줄게”라는 말에 다른 멤버들이 “형이 지었잖아” 라고 지적해 현장을 웃음바다로 만들었다.

god는 “이렇게 디테일한 정보까지 쓰여 있을 줄 (몰랐다). 앞으로도 god에 대해 많은 관심 가져 주시고 팩트에 입각한 정보들을 많이 올려 줬으면 한다”고 마무리했다. 현재 나무위키 페이지는 멤버들의 요청이 반영된 상태이다.

팬들은 댓글로 “그냥 다섯 명 모아 놓는 게 제일 웃긴다”, “서로 숨 쉬듯이 디스하고 조롱하는데 아무도 타격을 안 받는다”, “나무위키 읽었을 뿐인데 이렇게 웃길 일이냐고요”, “역시 완전체가 제일 웃긴다” 라고 감상을 남겼다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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