베이비돈크라이, 컴백 첫 주부터 증명한 ‘비터스위트’

그룹 Baby DONT Cry(베이비돈크라이)가 컴백 첫 주 음악 방송 활동을 성공적으로 마무리했다.

Baby DONT Cry는 지난 26일 방송된 Mnet ‘엠카운트다운’을 시작으로 KBS 2TV ‘뮤직뱅크’, SBS ‘인기가요’ 등에 출연해 첫 미니앨범 ‘AFTER CRY(애프터 크라이)’의 타이틀곡 ‘Bittersweet(비터스위트)’ 무대를 펼쳤다.

Baby DONT Cry는 매 음악방송마다 아련하면서도 부드러운 곡 분위기에 맞춰 한층 성숙해진 감성을 선보였다. 섬세한 표정 연기로 몰입도를 높였고, 선공개곡 ‘Shapeshifter(셰이프시프터)’와 또 다른 매력으로 무대를 채우며 폭넓은 콘셉트 소화력을 입증했다.

또한 이들은 화려한 세트와 다채로운 스타일링으로 보는 재미를 더하기도 했다. 쉴 틈 없이 변화하는 동선과 연출로 풍성한 퍼포먼스를 선보이는가 하면, 신입답지 않은 안정적인 실력으로 앞으로의 활동에 대한 기대감을 끌어올렸다.

‘Bittersweet’는 밝고 경쾌한 사운드 위로 누구나 가지고 있는 씁쓸하지만 달콤한 기억을 담은 곡으로, 김이나 작사가와 라이언 전 프로듀서가 의기투합해 완성했다. 27일 기준 유튜브 뮤직 인기 급상승 음악 차트 7위에 오르며 순조로운 출발을 알렸다.

데뷔 첫 미니앨범 ‘AFTER CRY’로 본격적인 활동에 나선 Baby DONT Cry는 무대를 거듭할수록 성장한 모습을 보여주며 뚜렷한 발자취를 남기고 있다. 눈물 3부작 프로젝트로 독보적인 서사를 예고한 이들이 어떤 음악과 퍼포먼스로 자신들만의 이야기를 이어갈지 관심이 모인다.

Baby DONT Cry는 계속해서 ‘Bittersweet’ 활동으로 팬들을 만날 계획이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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