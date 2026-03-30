로드나인, ‘디나페리’ 오픈 이벤트 실시…게임 최초 빠른 성장 지원

스마일게이트가 올클래스 MMORPG ‘로드나인’의 신규 성장 가속 서버 디나페리 오픈을 기념해 이벤트를 진행한다.

스마일게이트는 지난해 9 가르바나 서버 오픈 이후 6개월 만인 지난 27일 디나페리를 오픈했다고 30일 밝혔다. 게임 최초 캐릭터의 빠른 성장을 지원하는 것이 특징이다.

스마일게이트는 ▲필드 및 월드 보스 드롭 보상 개선 ▲PvP 패널티 완화 ▲격전의 탑 중급 및 상급 구역 단계적 개방 ▲ 신화 및 일부 전설 등급 아바타 및 아티팩트 제외 등 기존 서버와 차별화된 시스템을 신규 서버에 적용해 캐릭터 성장을 단계적으로 지원할 계획이다.

이와 함께 디나페리 서버 오픈을 기념해 ▲푸시 이벤트 ▲레벨 달성 이벤트 ▲미션 이벤트 ▲출석 이벤트 ▲서버 전용 이벤트 던전 ▲장비 강화 페스티벌 등 총 6종의 이벤트를 실시한다.

우선 디나페리 오픈 기념 푸시 이벤트가 내달 2일까지 진행된다. 디나페리 이용자는 이벤트 기간 매일 접속하면 경험치 버프 아이템 140개와 스킨 공모전 대상 아바타 스킨 영혼을 거두는 자 그림리퍼 소환권을 획득할 수 있다. 두번째로 디나페리 레벨 달성 이벤트가 오는 7월 31일까지 장기간 진행된다. 이용자는 레벨 달성 구간별로 각종 버프 아이템과 최대 전설 등급 아이템으로 얻을 수 있는 별빛의 룬, 아바타 및 아티팩트 소환권을 받을 수 있다.

이어서 디나페리의 성장 지원 미션 이벤트와 디나페리의 스페셜 출석 이벤트가 내달 22일까지 함께 진행된다. 이용자는 주어진 미션을 완료하면 영웅 등급 아바타 1종을 확정적으로 획득할 수 있는 자수정 아바타 소환권과 최대 전설 등급 아이템을 획득할 수 있는 운명의 아바타 및 아티팩트 소환권 등 각종 소환권과 성장 지원 아이템을 획득할 수 있다. 출석 이벤트에서는 자수정 아바타 소환권을 포함한 각종 소환권 등 다양한 보상을 받을 수 있다.

스마일게이트는 내달 8일까지 서버 전용 이벤트 던전 검은 실험실도 운영한다. 이용자는 던전에서 드롭되는 검은 파편을 모아 교환 상점에서 전설 어빌리티 북 I 상자 등 다양한 아이템으로 교환할 수 있다. 이용자는 해당 상자를 통해 획득한 높은 등급의 어빌리티를 조합해 다양한 능력치와 부가 효과를 캐릭터에게 부여할 수 있다. 또한, 이용자는 던전에서 획득한 이벤트 방어구를 강화하면 자수정 아바타 또는 아티팩트 소환권과 전설 등급 탈것이 포함된 미지의 탈것 안장으로 교환할 수 있다.

마지막으로 장비 강화 페스티벌이 진행된다. 이용자는 장비 강화를 특정 단계까지 성공하면 해당 장비를 복제하고, 강화에 실패한 장비는 복구 받을 수 있다. 단 신화 등급 및 장비 각성 수치는 대상에서 제외된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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