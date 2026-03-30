지상파 3사 “중계권 협상 진전 없어”…JTBC에 입장 표명 요구

월드컵 중계권을 두고 협상 중인 JTBC와 지상파 3사가 여전히 입장차를 좁히지 못했다.

30일 오전 김종철 방송미디어통신위원회 위원장과 지상파 3사·JTBC 사장이 서울 시내 모처에서 중계권 협상에 관련 간담회를 진행했다. 이는 수개월 앞으로 다가온 2026 북중미 월드컵 중계권 재판매에 관한 자리였다.

간담회 이후 지상파 관계자는 “2026 월드컵 중계권 협상과 관련 진전은 없었다”며 “실무 협상은 이어갈 예정”이라고 간략한 입장을 밝혔다.

지난 달 열린 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 중계 당시 지상파 방송사 중계 없이 JTBC가 첫 단독 중계를 맡게 되면서 보편적 시청권 보장이 사회적 화두로 떠올랐다.

이 가운데 오는 6월 11일 개막하는 2026년 북중미 월드컵의 중계권은 JTBC가 보유하고 있다. 2026년∼2032년 동·하계 올림픽과 2030년까지 월드컵 단독 중계권도 JTBC가 확보했으나, 코앞으로 다가온 월드컵 중계권 협상 조차 난항을 겪고 있다.

지상파 관계자는 “2026 월드컵 이후 올림픽·월드컵 중계권과 관련 KBS, MBC, SBS, JTBC 외 방송사 등이 참여하는 '코리아 컨소시엄' 구성을 논의하기로 했다”면서 “이번 중계권 사태를 촉발한 JTBC에 지상파 3사 사장단은 책임 있는 입장 표명을 요구한다”고 밝혔다.

JTBC는 난감한 입장이다. 지난 23일 JTBC가 밝힌 입장에 따르면 이들은 중계권 협상을 두고 여러 차례 절충안을 제시해왔다. JTBC와 지상파 3사가 25%씩 중계권료를 나누는 구조에서 JTBC가 추가 부담하는 4:3:3:3 구조, 이 절충안도 불발되자 마지막 안으로 JTBC가 절반을 부담하겠다는 입장을 밝혔다.

JTBC의 마지막 제안은 JTBC 50%, 지상파 3사(SBS·KBS·MBC) 각각 16.7%로 고르게 나누는 방안이다. JTBC는 “액수로 환산하면 지상파 3사의 부담액은 4년 전 카타르 월드컵 대회 때 각 사가 부담했던 액수보다도 훨씬 낮은 수준”이라고 강조하며 “보편적 시청권에 대한 우려 등을 고려해 큰 적자를 감수하면서도 내놓은 마지막 안”이라고 밝힌 바 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]