“슈퍼 이끌림의 힘” 아일릿 ‘마그네틱’ 3억뷰 돌파…롱런 흥행의 저력

아일릿의 ‘마그네틱’ 뮤직비디오. 사진 출처=유튜브 채널 ‘HYBE LABELS’ 영상 캡처

그룹 ‘아일릿(ILLIT)’의 데뷔곡 ‘마그네틱(Magnetic)’ 뮤직비디오가 유튜브에서 3억 뷰를 돌파했다.

30일 뉴시스와 하이브 뮤직그룹 레이블 빌리프랩에 따르면 아일릿 미니 1집 ‘슈퍼 리얼 미(SUPER REAL ME)’의 타이틀곡 ‘마그네틱(Magnetic)’ 뮤직비디오 조회수가 전날 오후 8시19분쯤 이 같은 조회수를 넘겼다.



2024년 3월 공개된 ‘마그네틱’은 좋아하는 상대방을 향해 전속력으로 달려가는 마음을 슈퍼 이끌림이라는 가사와 자석에 비유한 노래다. 손가락을 활용한 포인트 안무가 글로벌 숏폼에서 폭발적인 반응을 얻으며 챌린지 열풍을 일으켰다. 뮤직비디오에는 좋아하는 것에 과몰입한 멤버들의 엉뚱 발랄하고 사랑스러운 모습이 담겼다.



이 곡은 전 세계 리스너들에게 꾸준히 사랑받으며 스테디셀러로 자리 잡았다. 공개 당시 미국 빌보드 메인 싱글차트 ‘핫 100’과 영국 ‘오피셜 싱글 톱 100’에 진입, 세계 양대 팝 차트로 통하는 이들 차트에서 K-팝 데뷔곡 최초·최단기 입성 신기록을 세웠다. 현재 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 누적 재생 수 7억8000만회를 넘어섰다. 국내 주요 음원 차트에서도 여전히 순위권에 머물며 장기 흥행의 저력을 보여주고 있다.



한편 아일릿은 오는 4월30일 미니 4집 ‘마밀라피나타파이(MAMIHLAPINATAPAI)’를 발매한다. 타이틀곡은 ‘잇츠 미(It's Me)’다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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