“BTS보다 아미가 더 유명해” 뷔, 전 세계 홀린 월클의 ‘역대급 겸손’

정재형과 뷔가 요리와 함께 대화를 나누고 있다. 사진 출처=유튜브 채널 ‘요정재형’ 영상 캡처

BTS의 뷔가 팬들을 향해 무한한 감사와 애정을 보냈다.

지난 29일 유튜브 채널 ‘요정재형’에 ‘안녕하세요 BTS 뷔(V)입니다. 잘 부탁드립니다!’라는 제목의 영상이 올라왔다. 정재형은 직접 만든 요리로 방탄소년단(BTS)의 멤버 뷔를 맞이했다. 두 사람은 식사를 진행하며 자연스러운 토크를 진행했다.

뷔가 아이돌이라는 꿈을 갖고 오디션에 합격하기까지, 데뷔하기까지의 소소한 이야기 가운데 자연스럽게 팬(아미)들이 언급됐다. 뷔는 “저희 첫 팬 미팅에 (팬이) 서른 명? 스물다섯 명?” 정도였다며 “저희(BTS)보다는 많으니까 너무 행복했죠”라고 회상했다.

정재형은 이후 ‘불타오르네’와 ‘DNA’로 대중의 관심을 받게 되면서 “아미들의 활약이 굉장했던 것 같다”고 말했다. 뷔는 동의하며 “팬분들의 열정, 열기로 알려진 게 크다. 저희가 한 거에 대해서 변화는 없었다”라고 팬들에게 공을 돌렸다. 또 “방탄보다 아미가 유명하다”며 웃음을 줬다.

특히 뷔는 “멤버들끼리 정말 감동한 것 중 하나가 아미분들이 저희가 투어할 때 각 나라에 ‘퍼플라인’이라고 보라 색깔 라인을 다 씌워 줬다. 아미분들끼리 규칙을 만드셨다”라며 “공항에 피해도 없게끔 해 주셨다. 너무 감동이었다”라고 했다. 보라색은 방탄소년단을 상징하는 색깔이다. 이어 “선배분들의 모범적인 것들을 우리가 닮고 싶어 했었던 것처럼 팬들도 그걸 닮고 싶어 했었던 것 같다”고 설명했다.

팬들은 “얼굴만 잘생긴 게 아니라 무해한 청정 지역 같은 분이다”, “되게 잘생겼는데 진짜 순수하다”, “굉장히 조곤조곤하고 얌전하고 평온한 스타일이었구나. 매력 있다”는 댓글로 감탄했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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