‘트롯 보석’ 최예진, 30일 ‘가요무대’서 주현미 ‘정말 좋았네’ 재해석

사진제공=현담엔터테인먼트

가수 최예진이 30일 방송되는 KBS1TV ‘가요무대’에 출연해 주현미의 히트곡 ‘정말 좋았네’를 재해석하며 명품 무대를 선사한다.

최예진은 과거 SBS ‘트롯신이 떴다2-라스트 찬스’ 출연 당시 트로트 여제 주현미로부터 가창력과 감성을 아우르는 가수라는 극찬을 받으며 시청자 눈도장을 받았다. 당시 주현미는 최예진의 섬세한 기교와 맑은 음색에 아낌없는 박수를 보내며 가능성을 높이 평가했다.

이번 ‘가요무대’에서 최예진이가 부른 노래 ‘정말 좋았네’는 원곡자인 주현미의 색깔이 짙은 곡인 만큼 고도의 가창력을 필요로 하는 곡이다. 최예진은 특유의 청아한 보이스와 한층 깊어진 감성을 더해 원곡의 매력을 살리면서도 자신만의 색깔이 묻어나는 무대를 완성했다.

최예진의 소속사 관계자는 “주현미 선배님께 인정받았던 최예진이 선배님의 대표곡을 무대에서 부르게 되어 남다른 감회를 전했다”며 “팬들의 기대에 보답하기 위해 진심을 담아 준비한 무대인 만큼 많은 시청 부탁드린다”고 밝혔다.

탄탄한 실력과 단아한 외모로 사랑받고 있는 최예진은 각종 방송과 공연을 통해 활발한 활동을 이어가고 있으며, 차세대 트로트 퀸으로서의 입지를 더욱 공고히 하고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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