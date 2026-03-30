‘현역가왕3’ 장태희, ‘트롯챔피언’ 출격…“조만간 신곡 무대”

가수 장태희가 MBC 음악 프로그램 ‘트롯챔피언’에 출연해 독보적인 무대를 선보이며 시청자들 시선을 사로잡았다.

장태희는 애창곡 ‘모르리’를 열창하며 깊은 감성과 탄탄한 가창력을 동시에 입증했다. 특히 대한민국 트로트의 전설 남진의 곡을 자신만의 색깔로 재해석해 무대에 올리며, 원곡의 감성을 살리면서도 세련된 현대적 감각을 더해 호평을 이끌어냈다.

무대 위 장태희의 존재감은 단연 압도적이었다. 블랙 롱드레스를 완벽하게 소화해 ‘9등신 미녀 가수’라는 타이틀에 걸맞은 수려한 비주얼로 등장과 동시에 시선이 집중됐다. 절제된 동작과 여유 있는 무대 매너는 곡의 몰입도를 더욱 끌어올리며 완성도 높은 퍼포먼스를 선보였다.



장태희는 “조만간 새로운 신곡 무대로 다시 한 번 ‘트롯챔피언’ 무대에 올라 두 번째 인사를 드릴 예정”이라고 밝혀 기대감을 높였다. 한층 업그레이드된 음악과 퍼포먼스로 돌아올 장태희의 다음 무대에 관심이 집중됐다.

장태희는 현재 방송과 무대를 오가며 활발한 활동을 시작했다. 그녀는 다원문화복지재단에서 어르신들을 위한 공연에 참여했고 앞으로도 후원과 재능기부로 활동을 이어가겠다는 뜻을 전했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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