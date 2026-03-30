네이버시리즈 ‘최강신작’, 장기 흥행 동력…캠페인 종료에도 ‘독자 잔류’ 뚜렷

최강신작의 세 번째 선정작 '빚을 져서라도 세상은 구해야 할 거 아니야'. 네이버웹툰 제공

네이버웹툰이 운영하는 웹소설·웹툰·단행본 플랫폼 네이버시리즈의 신규 유망작 발굴 프로젝트 ‘최강신작’ 캠페인이 일시적인 홍보를 넘어 작품의 장기 흥행을 견인하는 핵심 동력으로 자리 잡고 있다. 개별 작품의 단기 흥행을 넘어 창작자의 전체 IP 가치를 제고하고 안정적인 연재 환경을 구축함으로써 실질적인 수익 창출과 성장의 선순환 구조를 만들어내고 있는 것으로 나타났다.

30일 네이버웹툰에 따르면 최강신작은 수많은 신규 연재작 중 작품성과 대중성을 모두 갖춘 기대작을 엄선해 독자들에게 제안하는 캠페인으로, 지난 2월과 3월 선정작들이 캠페인을 통해 시리즈 인기 순위 최상단에 이름을 올렸다.

1회차 선정작인 간짜장 작가의 ‘도시낭인 리로드’는 캠페인 종료 후 3주 간(2월23일~3월15일)의 작품 다운로드 수가 캠페인 전 동일 기간(1월12일~2월1일) 대비 5배 이상 증가했다. 캠페인 종료 후에도 독자들이 잔류해 꾸준히 작품을 소비하는 ‘장기 안착’ 효과를 증명했다.

2회차 선정작인 몽쉐르 작가의 ‘전능의 뇌를 얻었다’ 역시 캠페인 기간(3월2일~3월22일) 중 작품 다운로드 수가 캠페인 이전 동일 기간(2월12일~3월1일) 대비 5배 이상 증가하는 성과를 거뒀다. 이러한 흥행 열기는 작가의 전작으로까지 이어지는 ‘낙수 효과’로도 나타났다. 몽쉐르 작가의 전작인 ‘전능의 혀를 얻었다’ 또한 독자 유입이 재활성화되며 캠페인 기간 작품 다운로드 수가 캠페인 전 동일 기간 대비 약 3배 증가했다.

이러한 성과에 힘입어 네이버시리즈는 최강신작의 세 번째 작품으로 1_394 작가의 ‘빚을 져서라도 세상은 구해야 할 거 아니야’를 선정하고 캠페인을 진행한다.

이번 캠페인은 오는 4월 19일까지 3주간 진행되며 독자들이 작품에 완전히 몰입할 수 있도록 다양한 혜택을 제공한다. 먼저 캠페인 첫 주(3월30일~4월5일)에는 기존 25화였던 무료 감상 회차를 50화까지 2배 증량하여 독자들이 비용 부담 없이 초반 서사를 즐길 수 있도록 지원한다. 이어지는 2주차(4월6일~4월12일)와 3주차(4월12일~4월19일)에는 작품의 유·무료 회차를 감상하면 리워드 쿠키를 지급하며, 모든 이벤트 참여 시 독자들은 약 40회차 분량에 달하는 혜택을 누릴 수 있다.

선정작 ‘빚을 져서라도 세상은 구해야 할 거 아니야’는 식물 괴수의 등장으로 멸망 위기에 처한 세상을 구하기 위한 3군 아이돌 출신 헌터 원노아의 고군분투를 그린다. 무명 아이돌에서 인류를 구하는 리더로 성장하는 독특한 설정과 시스템 권한을 통해 여러 세계를 탐험하는 방대한 세계관이 연재 초기부터 탄탄한 팬덤을 형성하고 있다.

작품을 집필한1_394 작가는 “플랫폼의 최강신작 프로젝트를 통해 독자들과 만날 수 있는 뜻깊은 기회를 얻게 되어 영광이며, 작품에 보내주신 성원에 깊이 감사드린다”고 소감을 밝혔다. 이어 “요리사의 소임이 요리를 하는 것이듯 매 화 정성 들인 한 끼를 대접하는 마음으로 최선을 다해 연재할 것”이라며 “이번 캠페인을 발판 삼아 더 많은 독자분의 일상에 즐거움을 더할 수 있기를 기대한다”고 덧붙였다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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