SOOP, ‘2026 STL 시즌 1’ 개막…정상급 철권 선수들 모인다

인터넷 방송 플랫폼 SOOP이 오는 31일부터 ‘2026 STL 시즌1’(이하 STL S1)을 개최한다고 30일 밝혔다.

STL(SOOP Tekken League) 시즌1은 SOOP이 운영하는 철권 프로리그로, 2026년 상반기 철권 e스포츠를 대표하는 주요 대회 중 하나다. 지난해에 이어 올해도 반다이남코 엔터테인먼트 코리아가 공식 후원사로 참여하며, 안정적인 리그 운영과 함께 다양한 지원을 이어간다.

대회는 다음달 18일까지 약 3주간 진행된다. Day1부터 Day5까지 온라인 예선이 진행되며, Day6에서는 예선(Day1~5)에서 탈락한 선수들이 다시 대결하는 ‘Last Chance Qualifier(LCQ)’를 통해 본선 진출자가 확정된다. 이후 오프라인에서는 TOP8과 결승이 진행된다. 총상금은 2400만원 규모로, 우승자에게는 1000만원이 수여된다.

이번 시즌에는 국제대회에서 우승 및 상위권 성적을 기록한 DRX 로하이, 무릎, DNS 울산, 젠지 물골드 등 국내 최정상급 프로 선수들이 대거 참가할 것으로 예상된다. 특히 최근 철권 8의 시즌3가 시작된 이후 이후 첫 주요 리그인 만큼 선수들이 새로운 밸런스 환경에서 어떤 전략과 플레이를 선보일지에 관심이 모이고 있다.

대회 전 경기는 SOOP을 통해 온라인으로 생중계된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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