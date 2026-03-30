엄빠, 나, 댕댕이까지 ‘데님’ 패밀리룩… LF ‘헤지스 블루’ 출범

데님을 활용한 헤지스의 새로운 시그너처 라인 ‘헤지스 블루’ 패션화보. LF 제공

LF의 캐주얼 브랜드 헤지스가 신규 패밀리 컬렉션 ‘헤지스 블루(HAZZYS BLUE)’를 출범한다고 30일 밝혔다. 남녀노소는 물론 반려동물까지 맞춰 입을 수 있는 데님 패션을 제안하는 시그너처 라인으로 탄생했다.

캐쥬얼의 상징과도 같은 데님을 앞세운 헤지스 블루는 ‘우리는 각자의 블루를 가진다(BLUE AS IDENTITY)’는 메시지 아래, 데님을 각기 다른 스타일로 풀어낸다. 다양한 인종과 라이프스타일을 반영해 각자의 방식으로 블루를 해석할 수 있도록 하면서 글로벌 컬렉션의 방향성을 담았다.

남성·여성·키즈·펫까지 아우르는 패밀리 라인으로 구성된 헤지스 블루는 데님 팬츠, 패치워크 재킷·해링턴 재킷·트러커 재킷 같은 워크웨어 기반 아우터, 데님 원피스 등 일상 속에서 활용 가능한 폭넓은 스타일링을 제안한다. 반려동물도 가족으로 여기는 펫휴머니제이션 경향을 반영한 점도 인상적이다.

헤지스의 새로운 시그너처 라인 ‘헤지스 블루’ 데님팬츠 화보. LF 제공

특히 데님 팬츠는 한국인 체형에 맞춘 설계와 신축성이 뛰어난 소재를 적용해 활동성과 편안함을 동시에 확보했다. 남성은 슬림·스트레이트·릴렉스 핏, 여성은 세미 와이드·플레어·슬림·배럴·와이드 핏으로 구성돼 체형과 취향에 맞게 선택할 수 있다.

간절기부터 성하 시즌까지 착용 가능한 다양한 두께와 소재의 제품도 선보인 헤지스 블루는 향후 데님과 조화를 이루는 다양한 아이템으로 라인 확장을 이어갈 예정이다.

헤지스 관계자는 “블루는 유행을 따르는 색이 아니라 개인의 취향과 태도를 가장 잘 드러내는 색”이라며 “데님을 중심으로 다양한 아이템과의 조화를 통해 헤지스만의 글로벌 시그너처 컬렉션으로 발전시키겠다”고 말했다.

데님을 활용한 헤지스의 새로운 시그너처 라인 ‘헤지스 블루’ 패션화보. LF 제공

박재림 기자 jamie@segye.com

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