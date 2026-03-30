김효주, LPGA 포드 챔피언십 2연패… 2주 연속 우승하며 통산 9승

김효주. 사진=AP/뉴시스

김효주(롯데)가 미국여자프로골프(LPGA) 투어 2주 연속 우승을 달성했다.

김효주는 30일 미국 애리조나주 피닉스의 월윈드 골프 클럽(파72·6675야드)에서 열린 LPGA 투어 포드 챔피언십(총상금 225만달러) 4라운드에서 버디 6개와 보기 1개, 트리플보기 1개를 묶어 3언더파 69타를 쳤다. 최종 합계 28언더파 260타를 적어낸 김효주는 2위 넬리 코르다(미국)를 2타 차로 제쳤다.

이로써 김효주는 지난주 파운더스컵에 이어 2주 연속 우승을 달성했다. 통산 9승이다. 아울러 2년 연속 이 대회 우승을 차지했다. 김효주의 한 시즌 2승은 처음이다. 올 시즌 LPGA 첫 다승자에도 이름을 올렸다.

김효주는 경기 뒤 LPGA와의 인터뷰에서 “이런 날이 오네요. 정말 기분이 좋다”고 활짝 웃었다. 2주 연속 우승에 대해서는 “저도 처음 해봐서 코르다에게 물어볼 뻔했다”며 농담한 뒤 “말이 나오지 않을 정도로 기분이 좋다”고 전했다. 코르다와 2주 연속 챔피언조에서 함께 경기를 치른 점에 대해서는 “경쟁은 하지만 너무 잘 치는 선수”라며 “배울 게 많아 같이 좋은 성적이 나온 것 같다”고 했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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