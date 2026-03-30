뇌종양 수술 이겨낸 우들런드, 6년 9개월 만에 PGA 투어 정상

우승을 차지한 게리 우들런드. 사진=AP/뉴시스

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뇌종양 수술을 이겨낸 게리 우들런드(미국)가 6년 9개월 만에 미국프로골프(PGA) 투어 정상에 올랐다.

30일 미국 텍사스주 휴스턴의 메모리얼 파크 골프코스(파70)에서 열린 PGA 투어 텍사스 칠드런스 휴스턴오픈(총상금 990만 달러) 대회 최종 4라운드에서 버디 4개, 보기 1개를 묶어 3언더파 67타를 쳤다. 이로써 최종 합계 21언더파 259타를 기록하며 니콜라이 호이고르(덴마크)를 5타 차로 제치고 우승컵을 들어올렸다. PGA 투어 통산 5승이다. 2019년 6월 메이저대회인 US오픈 정상에 올랐던 우들런드는 6년 9개월 만에 우승의 기쁨을 맛봤다.

우들런드는 2011년 PGA 투어에서 첫 승리를 따낸 뒤 2019년 US오픈 타이틀을 거머쥐었다. 하자만 2023년 뇌종양 진단을 받았다. 그해 9월 뇌 수술을 받았다. 2024시즌 투어에 복귀했지만 이후 26개 대회에서 단 한 번도 톱10에 들지 못하면서 부진했다.

포기하라는 법은 없었다. 2025년 이 대회에서 준우승을 차지하며 재기에 성공했다. 그리고 1년 뒤 이 대회에서 우승을 차지하며 부활을 선언했다. 우들런드는 우승이 확정되자 캐디, 아내와 포옹하며 뜨거운 눈물을 흘렸다. 우들런드는 우승 상금으로 178만2000달러(약 26억8000만원)를 획득했다. 마스터스 출전권도 확보했다.

디펜딩 챔피언인 호주 교포 이민우는 15언더파 265타를 기록, 공동 3위로 대회를 마쳤다.

김주형은 공동 56위(2언더파 278타), 임성재는 공동 60위(1언더파 279타)에 머물렀다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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