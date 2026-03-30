[모빌리티 NOW] 반등한 전기차 시장, 합리적 고성능 BYD 돌핀 주목

국내 전기차 시장이 2년여간의 역성장을 마무리하고 다시 반등 조짐을 보이고 있다.

최근 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA)에 따르면, 국내 전기차 시장은 2023년과 2024년 연속 마이너스 성장을 기록하며 이른바 ‘캐즘(일시적 수요 정체)’ 우려를 낳았지만 지난해에는 전년 대비 50.1% 증가한 약 22만 대의 등록대수를 기록하며 다시 성장 궤도에 진입했다. 시장이 회복세로 돌아서는 가운데, BYD의 소형 전기 해치백 ‘돌핀(DOLPHIN)’이 한국 시장에 공식 출시되며 전기차 대중화의 새로운 변수로 떠오르고 있다.

그동안 국내 소비자에게 전기차는 높은 가격이 가장 큰 진입장벽으로 작용해 왔다. 2025년 컨슈머인사이트 조사에서는 전기차를 구매하지 않겠다고 답한 소비자 중 25%가 차량 가격을 이유로 꼽았다. 한국 딜로이트 그룹 조사에서도 소비자들은 전기차 구매 이유로 낮은 연료비와 정부 인센티브 등 경제적 요인을 가장 우선적으로 고려하는 것으로 나타났다. 결국 국내 전기차 시장에서 가격 경쟁력은 대중화의 핵심 조건으로 작용하고 있는 셈이다.

BYD 돌핀은 이 같은 시장 수요를 정면으로 겨냥한 모델이다. 돌핀은 현재 국내에서 판매 중인 수입차 가운데 사실상 유일한 2000만원대 모델로 주목받고 있다. 이는 기존 전기차 구매층은 물론, 국산 소형차나 준중형차를 고려하던 소비자들까지 흡수할 수 있는 가격대다. 전기차를 더 이상 일부 소비자의 선택이 아닌, 현실적인 구매 대상으로 끌어내린다는 점에서 상징성이 크다.

돌핀이 주목받는 이유는 단순히 가격 때문만은 아니다. 돌핀은 전 세계 누적 판매 100만 대 이상을 기록한 글로벌 베스트셀링 소형 전기 해치백으로, 유럽을 포함한 주요 시장에서 이미 상품성을 검증받아 왔다. 또한 2023년 유로 NCAP 5스타, 2024년 일본 올해의 EV 선정 등 객관적인 평가를 통해 안전성과 완성도 역시 인정받았다. 즉, 가격을 앞세운 보급형 모델이 아니라, 글로벌 시장에서 이미 경쟁력을 입증한 전기차라는 점이 소비자 신뢰를 높이는 요소다.

공간 활용성도 돋보인다. 돌핀은 전기차 전용 e-플랫폼 3.0을 기반으로 설계돼 2700㎜의 동급 최고 수준 휠베이스를 확보했다. 이를 통해 준중형급에 준하는 실내 공간을 구현했으며, 평평한 바닥 구조로 뒷좌석 레그룸 활용성도 높였다. 적재 공간은 기본 345ℓ에서 최대 1310ℓ까지 확장돼 도심형 패밀리카는 물론 레저와 장거리 이동까지 아우를 수 있는 실용성을 갖췄다. 소형 해치백의 한계를 넘어선 공간 설계는 실사용 가치를 중요하게 여기는 국내 소비자에게 강점으로 작용할 수 있다.

편의 및 안전 사양도 경쟁력이 높다. 돌핀은 트림 구분 없이 360도 3D 서라운드 뷰 모니터, 파노라믹 글래스 루프, 전동 시트, 인텔리전트 크루즈 컨트롤, 차로 중앙 유지 보조 등 주요 편의·안전 사양을 기본 탑재했다. 가격을 낮추기 위해 편의사양을 최소화하는 일반적인 보급형 전략과 달리, 돌핀은 소비자가 실제로 체감할 수 있는 기본 상품성을 충실히 갖추는 데 초점을 맞췄다. 여기에 화재 안전성이 강점으로 꼽히는 블레이드 배터리와 효율을 높인 8-in-1 파워트레인을 적용해 기술적 완성도까지 끌어올렸다.

주행 성능 역시 기대 이상이라는 평가를 받는다. 돌핀 액티브(ACTIVE) 트림은 최고출력 150kW(204PS), 최대토크 310Nm의 성능을 바탕으로 정지 상태에서 시속 100km까지 7.0초 만에 도달한다. 또한 후륜 멀티링크 서스펜션을 적용해 해치백 특유의 경쾌한 주행감과 안정적인 차체 밸런스를 동시에 구현했다. 이는 단순한 실용형 전기차를 넘어, 일상 주행에서도 충분한 퍼포먼스와 운전의 즐거움을 제공하는 모델이라는 점을 보여준다.

국내 전기차 시장이 다시 성장 국면에 접어든 지금, BYD 돌핀의 등장은 단순한 신차 출시 이상의 의미를 가진다. 가격과 실용성, 안전성, 상품성을 고루 갖춘 돌핀은 사회초년생의 첫 전기차는 물론, 도심 출퇴근용 차량이나 세컨드카를 고려하는 소비자에게도 현실적인 선택지가 될 수 있다. 전기차를 ‘언젠가 사야 할 차’가 아니라 ‘지금 살 수 있는 차’로 인식하게 만든다는 점에서 돌핀의 시장적 의미는 분명하다. 앞으로 돌핀이 국내 전기차 대중화 흐름 속에서 실제 소비자 선택으로 얼마나 빠르게 이어질지, 그리고 2026년 BYD의 대표 볼륨 모델로 자리 잡을 수 있을지 관심이 쏠린다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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