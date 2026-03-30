“반려견 헌혈문화 알려요”… 풀무원-건국대동물병원 헌혈센터 맞손

전승배 풀무원 반려동물사업부 전무(가운데), 윤헌영 KU동물병원장(오른쪽 두 번째) 등 관계자들이 ‘반려견 헌혈 문화 확산을 위한 MOU’ 체결식에서 기념사진을 찍고 있다. 풀무원 제공

풀무원 미래사업부문 신성장 SBU의 반려동물사업부가 반려견 헌혈 문화 확산을 위해 KU 아임도그너(I’M DOgNOR) 헌혈센터와 공동협력 및 기부 업무협약을 체결했다고 30일 밝혔다. 건국대 동물병원 내 자리한 해당 센터는 2022년 아시아 최초의 반려동물 헌혈센터로 문을 연 곳이다.

양측은 반려견 헌혈 문화 확산을 위한 물적·인적 나눔 활동에 협력하기로 했다. 구체적으로 풀무원 반려동물사업부는 향후 3년간 KU 아임도그너 헌혈센터에 현금과 현물을 지원하여 반려견 헌혈 문화에 대한 대중적 인식 제고 활동을 뒷받침한다.

풀무원은 펫푸드 브랜드 ‘풀무원아미오’의 브랜드 인지도를 바탕으로 반려견 헌혈 문화를 적극적으로 홍보하고 동물복지 가치 실현에 앞장서겠다는 방침이다. 이를 위해 제품 수익금 정기 기부, 고객 체험 프로그램 운영, 헌혈견 대상 리워드 프로그램 도입 등 다양한 캠페인 활동을 추진한다.

풀무원 관계자는 “이번 협약으로 반려견 헌혈에 관한 인식 확산에도 기여하겠다”며 “바른먹거리로 건강을 관리하고, 헌혈로 건강을 나누는 선순환 구조를 만들 것”이라고 말했다.

한편 풀무원은 올바른 반려동물 문화를 조성하고 지역 곳곳의 유기동물을 돕기 위해 유기동물 보호 단체, 동물 피해 지역 등에 꾸준히 기부를 실천하고 있다.

박재림 기자 jamie@segye.com

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