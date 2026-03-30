원팩트, 신개념 공연 IP '스쿨콘' 포문…“팬들과 완성한 특별한 세계관”

사진=아르마다이엔티

그룹 원팩트(ONE PACT)가 '스쿨콘(SKOOLCON)'의 첫 주자로 나서며 팬들과 잊지 못할 웰메이드 공연을 완성했다.

소속사 아르마다이엔티에 따르면 원팩트는 지난 28일 가빈아트홀에서 2회차에 걸쳐 진행된 '스쿨콘'을 성황리에 마무리했다. '스쿨콘'은 무대에 오르는 아티스트와 관객이 하나의 학교 세계관을 만들어가는 독창적인 콘셉트의 공연으로 원팩트가 첫 주자로 나섰다.

이날 공연은 '고백'이라는 테마의 오프닝 VCR로 풋풋하게 시작됐다. 원팩트는 'Pull Up', '100!', '기다려왔어 널', '좋겠다'를 연달아 선보이며 오프닝부터 한 치 오차 없는 군무로 공연장의 열기를 단숨에 끌어올렸다.

멤버들의 다채로운 매력이 돋보이는 개인 무대가 관객들의 시선을 완벽히 압도했다. 예담의 'Keyring', 태그의 'TOXIC', 성민의 'Signal', 그리고 종우(feat. TAG)의 'PASSOUT' 등 각자의 뚜렷한 색깔이 담긴 솔로 무대로 한계 없는 콘셉트 소화력을 입증했다. 특히, 멤버 태그는 미공개 곡 'TOXIC'을 공개해 많은 팬들에게 깜짝 선물을 안겼다. 이어 샤이니의 '누난 너무 예뻐' 커버 무대를 깜짝 공개하며 객석을 열광의 도가니로 만들었다.

'학교'라는 콘셉트에 완벽히 녹아든 소통 코너 역시 호응을 이끌어냈다. 원팩트와 팬덤 '앤하트(&HEART)'는 서로 반말 모드로 대화하며 몰입도를 더했고, '반장선거', '국어수업', '체육수업'으로 이어지는 코너를 통해 멤버들의 숨겨진 예능감과 끈끈한 케미스트리를 뽐냈다.

공연 후반부는 '꺼져', 'G.O.A.T', 'O-P', 'SANE', 'YES, NO, MAYBE' 등 원팩트 특유의 강렬하고 거친 에너지를 엿볼 수 있는 퍼포먼스로 쉴 틈 없이 채워졌다. 관객들의 폭발적인 떼창 속에 이어진 앵콜 무대 'DO U FXXKING LOVE ME TOO'에서는 멤버들이 직접 관객석으로 내려가 팬들과 가까이에서 눈을 맞추며 뜨겁게 호흡했다. 또한, 팬들에게 직접 사인볼을 나누어주며 뭉클한 감동을 선사했다.

지난 2월 26일 첫 번째 EP '1’ONLY(원앤온리)'를 발매한 원팩트는 최근 음악 방송 활동을 성황리에 마무리하며 앞으로 다채로운 무대와 콘텐츠로 팬들을 꾸준히 만날 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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