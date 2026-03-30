“맥주맛 음료도 제로시대”… 하이트진로, 無알코올·0칼로리 ‘테라 제로’ 출시

무알코올 및 제로칼로리 맥주맛 음료 ‘테라 제로’ 소개 이미지. 하이트진로음료 제공

국내 무알코올 맥주맛 음료로 시장을 개척한 하이트진로음료가 맥주맛 본연의 풍미와 강렬한 탄산감을 앞세운 무알코올 신제품 ‘테라 제로’를 출시했다고 최근 밝혔다.

이번 신제품은 알코올은 물론 칼로리, 당류, 감미료까지 4가지를 배제했다. 대신 호주산 청정 맥아 농축액으로 맥아 특유의 고소한 향과 깊은 풍미를 살렸으며, 입안에서 시원하게 터지는 강력한 탄산감으로 청량감을 더했다.

발효 과정을 거치지 않아 제조 단계부터 알코올이 생성되지 않는 ‘비발효 공법’을 적용하는 등 제조 공정에서도 차별화를 꾀했다.

하이트진로 관계자는 “기존 무알코올 맥주맛 음료 시장 1위 제품인 ‘하이트제로0.00’이 건강과 기능성을 강조했다면, 테라 제로는 소버 큐리어스(Sober Curious) 확산 흐름 속에서 단순한 대체 음료를 넘어 맥주맛 특유의 풍미를 그대로 즐기려는 소비자 취향을 겨냥했다”고 설명했다.

박재림 기자 jamie@segye.com

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