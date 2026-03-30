“용궁 속 쿠키 만나요”…쿠키런 바다모험전, 첫 주말 성황

롯데월드 아쿠아리움 입구에서 진행된 용감한 쿠키와 바다요정 쿠키 그리팅에 많은 관람객이 모여있다. 데브시스터즈 제공

데브시스터즈가 롯데월드 아쿠아리움과 함께 선보인 ‘쿠키런 in 롯데월드 아쿠아리움: 바다모험전’이 첫 주말 관람객들의 뜨거운 호응 속에 성황리에 개최를 시작했다.

데브시스터즈는 지난 27일 쿠키런 in 롯데월드 아쿠아리움: 바다모험전을 정식 오픈했다고 30일 밝혔다.

바다모험전은 쿠키런의 아기자기하고 따뜻한 감성으로 아쿠아리움에 한국 전래동화 속 용궁의 모습을 담아내며 가족 단위 관람객들의 발길을 사로잡았다. 2m 높이의 용감한 쿠키 대형 에어벌룬이 반갑게 맞이하는 입구부터 지하 1층과 2층을 아우르는 넓은 공간까지, 다양한 쿠키 및 바다 생물들로 꾸며진 9개 존에서 전설의 보물을 찾아나선 쿠키들의 이야기를 만나볼 수 있다.

아쿠아리움에 입장하면 ▲설탕백조 쿠키와 보물의 전설을 전하는 수달 수조 ‘향기가득 연꽃 낙원’ ▲조명과 산호 그래픽이 어우러진 통로 ‘꿈꾸는 인어의 바다’ ▲용감한 쿠키와 처음 만나는 ‘카피바라의 수조’가 펼쳐진다. 카피바라 수조 옆에 마련된 ▲컬러링 체험존에서는 자신만의 바다 쿠키를 만드는 프로그램에 어린이 관람객들의 열띤 참여가 이어졌다.

지하 2층으로 자리를 옮기면 ▲메인 수조 ‘신비로운 용궁의 입구’ ▲캔디애플맛 쿠키의 ‘빛나는 해파리 정원’ ▲쿠키커터 틀에 맞춰 사진 촬영이 가능한 ‘비밀 물결통로’ ▲황금열쇠가 숨겨진 극지방존 ‘용궁 속 보물창고’가 등장한다.

특히 아쿠아리움의 대표 공간인 메인 수조는 수많은 해양 생물들이 살아숨쉬는 생태계와 쿠키런 아트워크가 어우러진 포토존으로 기념 사진을 찍으려는 사람들로 붐볐다.

주말 동안 현장에 특별 등장한 쿠키들의 행보도 큰 인기를 끌었다. 아쿠아리움 입구에서 방문객을 맞는 그리팅부터 지하 1, 2층을 이동하는 거리 공연, 메인 수조에서 진행된 포토 타임 등에 모습을 드러낸 용감한 쿠키와 바다요정 쿠키를 보기 위해 많은 인파가 몰렸다.

체험형 콘텐츠인 ‘AR 스탬프 투어’ 참여도 활발하게 이뤄졌다. 테마 존 곳곳의 AR 마커를 인식해 미션을 해결하고 숨겨진 스탬프를 찾는 미니 게임 방식으로, 아쿠아리움을 온·오프라인이 결합된 색다른 방식으로 즐길 수 있는 점에서 호응이 높았다.

현장을 찾은 한 초등학생 관람객은 “평소 쿠키런: 킹덤을 즐겨하는 유저로 집에 있는 퓨어바닐라 쿠키 인형을 챙겨서 친구들과 아쿠아리움을 찾았다”며 “바다요정 쿠키와 직접 인사하고 AR 스탬프를 찾아 인게임 아쿠아리움 아이템과 게임 쿠폰도 받을 수 있어 매우 즐거웠다”고 소감을 전했다.

한정판 굿즈에 대한 관심도 뜨거웠다. 아쿠아숍에서 단독 선공개된 ‘랜덤 키캡 키링’은 준비된 초기 물량이 오픈 3일 만에 모두 소진될 정도로 큰 인기를 끌었다. 해당 상품의 재입고와 함께 아쿠아리움 컬래버 추가 신상품 ‘랜덤 금속 뱃지’가 4월 초 공개될 예정이다.

쿠키런 in 롯데월드 아쿠아리움: 바다모험전은 오는 6월 7일까지 진행된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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