고우석, 마이너리그 첫 등판서 3볼넷 부진… 4실점 패전 투수

고우석. 사진=뉴시스

고우석(디트로이트 타이거스)이 올 시즌 마이너리그 첫 등판부터 부진했다.

디트로이트 산하 톨레도 머드헨스 소속의 고우석은 30일 미국 펜실베이니아주 앨런타운의 코카콜라 파크에서 열린 2026 마이너리그 트리플A 레하이 밸리 아이언 피그스(필라델피아 필리스 산하)와의 원정 경기에서 7-4로 앞선 10회말 등판했다. ⅓이닝 3볼넷 4실점(3자책)에 그쳤다. 팀이 7-8 역전패를 당하며 고우석은 패전투수가 됐다.

톨레도는 9-9로 맞선 10회초 3점을 냈다. 그러자 10회말 고우석을 마운드에 올렸다. 고우석은 무사 2루의 승부치기 상황에서 등판했다. 하지만 볼넷 2개를 내주며 1사 만루 위기에 몰렸다. 이어 폴 매킨토시에게 밀어내기 볼넷을 내줘 실점했다. 결국 마운드를 내려왔다. 다음 투수 브레난 하니피가 로버트 무어를 잡았고 그 사이 1점을 내줬다. 이어 세르히오 알칸타라에게 볼넷을 내줘 만들어진 2사 만루에서 케이드 퍼거스에게 끝내기 2타점 2루타를 맞았다. 결국 고우석의 실점은 4점이 됐다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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