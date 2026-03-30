한지민♥박성훈, 휴가 속 짙어진 로맨스…첫 가족 대면에 ‘긴장’

한지민과 박성훈의 로맨스가 정점에 다다른 가운데 가족이라는 변수가 불쑥 나타났다.

지난 29일 방송된 JTBC 토일드라마 ‘미혼남녀의 효율적 만남’ 10회에서는 예상치 못한 휴가를 계기로 이의영(한지민 분)과 송태섭(박성훈 분)의 애정이 깊어지는 한편 송태섭이 이의영의 부모님과 첫 만남을 가지며 관계에 새로운 국면이 열렸다.

앞서 비즈니스 미팅에 참석했던 이의영은 상대의 무례한 태도에 당혹감을 느꼈고 해당 자리가 자신도 모르게 소개팅으로 꾸며졌다는 사실을 뒤늦게 알게 됐다. 공식적으로 문제를 제기한 이의영은 팀장 오명운(박정표 분)의 사과를 받고 회사로부터 마음을 진정시킬 수 있도록 휴가를 권유받았다.

갑작스럽게 주어진 휴식 속에서 이의영은 그동안 여유가 없어 미뤄왔던 일들을 하나씩 꺼내보기로 했다. 위시 리스트를 채우며 이를 차근차근 실행에 옮기던 이의영은 송태섭의 목공 스튜디오 HOME에서 오붓한 목공 데이트를 즐기다 문득 송태섭과 함께하는 순간들이 가장 행복하다는 사실을 깨달았다.

알찬 힐링 타임을 보내던 이의영은 자신이 쉬는 동안 바빠진 후배 정현민(정혜성 분)을 돕기 위해 속초 출장길에 같이 오르기도 했다. 이의영으로부터 이 소식을 들은 송태섭은 일정이 끝나는 시간에 맞춰 합류하겠다는 뜻을 밝혔고 두 사람은 자연스럽게 첫 1박 2일 여행이라는 새로운 추억을 쌓게 됐다.

정현민과 주어진 업무를 끝낸 이의영은 송태섭과 만나 일과 사랑을 동시에 챙기는 시간을 보냈다. 특히 맛집을 찾은 두 사람은 그곳에서 정현민과 임승준(주연우 분)을 우연히 마주해 웃음을 터뜨렸다. 정현민 역시 업무 종료 후 데이트를 노리고 있었던 것. 이후 정현민, 임승준과 헤어진 이의영과 송태섭은 관람차 데이트까지 즐기며 하루를 가득 채웠다.

그러던 중, 호텔 체크아웃을 하던 이의영과 송태섭 앞에 아버지 이태성(박윤희 분)이 나타나며 상황이 오묘해졌다. 이의영의 어머니 박정임(김정영 분)과 이태성은 오랜 기간 동안 성격 차이로 별거 중이었던 터. 어색한 대면에도 이태성은 넉살 좋게 대화를 이어가다 “어떻게든 너와 엄마의 곁을 지켰어야 했다”는 의미심장한 말을 꺼내 이의영의 마음을 복잡하게 했다.

이의영은 착잡한 기분을 애써 감춘 채 송태섭과 웃으며 서울로 돌아왔지만, 이번엔 송태섭을 배웅해주던 찰나를 어머니 박정임에게 제대로 들켰다. 하루 만에 아버지는 물론 어머니에게까지 남자친구를 소개하게 된 이의영은 당혹감을 감추지 못했고 박정임은 정식으로 인사하는 자리를 마련해달라고 요청했다.

그렇게 이의영, 송태섭, 박정임이 갖는 대망의 식사 날, 송태섭은 예비 장모님과 다를 바 없는 박정임에게 잘 보이기 위해 선물을 구매하는 등 만반의 준비에 나섰고 이의영 역시 박정임에게 송태섭을 다정하게 대해달라고 거듭 부탁하며 남자친구를 챙겼다.

그러나 초인종이 울린 순간, 뜻밖의 사태가 펼쳐졌다. 이의영이 현관문을 열자 송태섭이 아닌 이태성이 모습을 드러냈고 박정임의 표정은 순식간에 굳어졌다. 여기에 이태성은 뒤이어 도착한 송태섭에게도 반가운 인사를 건네며 단숨에 긴장감을 드높였다. 과연 이의영과 송태섭의 연애 전선이 무탈할 수 있을지 다음 이야기에 궁금증이 모아진다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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