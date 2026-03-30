단종 오빠 맞아?…박지훈, 오렌지 헤어+몽환 비주얼 변신

영화 ‘왕과 사는 남자’를 통해 신드롬급 인기를 얻은 박지훈이 새로운 매력을 예고해 눈길을 끈다. 첫 싱글 앨범 ‘RE:FLECT’의 콘셉트 포토를 공개하며 컴백 신호탄을 쏘아 올렸다.

30일 박지훈의 소속사 YY엔터테인먼트는 공식 SNS를 통해 첫 콘셉트 포토를 공개했다. 사진은 은은한 주황빛 헤어와 자연스러운 표정, 몽환적인 눈빛이 어우러지며 박지훈의 섬세하고 미소년적인 매력이 돋보였다.

특히 입술 위 별 모양 오브제를 더해 감각적인 포인트를 살렸으며, 순수함과 성숙함이 공존하는 모습으로 이번 신보에 대한 기대감을 한층 높였다. 또 다른 사진에서는 따뜻한 조명 아래 침대 위에 몸을 웅크린 채 아련한 눈빛을 드러내며, 내면의 감정을 담아낸 듯한 여운을 남겼다.

이번 콘셉트 포토 공개로 박지훈의 변화된 비주얼이 베일을 벗은 가운데, 앞으로 공개될 사진에서는 또 어떤 반전 매력을 보여줄지 팬들의 관심이 집중되고 있다.

‘RE:FLECT’는 지나온 시간 속 감정을 마주하고 현재의 자신을 비추어보는 과정을 담은 앨범으로, 오는 4월 29일 오후 6시 각종 음원 사이트에서 발매된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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