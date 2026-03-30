극적인 2G 연속 역스윕… 현대캐피탈 블랑 “대한항공과 맞설 준비됐다”

현대캐피탈 블랑 감독. 사진=KOVO 제공

“이제 대한항공과 맞설 준비가 됐다.”

2경기 연속 짜릿한 역스윕, 필립 블랑 현대캐피탈 감독이 챔피언결정전으로 향한다.

현대캐피탈은 29일 서울 장충체육관에서 열린 진에어 2025∼2026 V리그 남자부 플레이오프(PO)에서 우리카드에 세트스코어 3-2로 승리했다. 디펜딩챔피언 현대캐피탈은 2년 연속 챔프전에 진출했다. 다음 달 2일 인천 계양체육관에서 정규리그 1위 대한항공과 맞붙는다.

지난 27일 1차전에서도 먼저 1, 2세트를 내주고 뒤집은 현대캐피탈은 이날 경기에서도 같은 모습을 보여줬다. 4세트가 백미였다. 20-23으로 뒤지고 있다 극적으로 동점을 만들었다. 이후 39-39까지 16번의 듀스가 이어졌다. 상대 박진우의 서브가 아웃되고 이어 레오의 오픈 공격이 성공하며 41-39, 4세트 57분 간의 혈투에서 승리했다. 상승세를 탄 현대캐피탈은 5세트마저 가져오며 대역전극을 완성했다.

경기 뒤 만난 블랑 감독은 “너무 기분 좋다. 매우 피곤하다 쉽지 않은 경기였다”며 “사이드 아웃이 잘 돌아가지 않았지만 팀으로 버텨내고 이겨냈다. 레오가 육각형의 모습을 보여줬다”고 기뻐했다.

접전이 벌어진 4세트에 대해서는 “사실 물음표가 많았다. 3세트 대비를 해야할까 싶었다. 선수들 얼굴을 보니 내려놓는 모습이 좀 있었다”면서 “허수봉이 끝까지 독려하더라. 잘하면 새로운 일이 있겠다 싶었다. 드라마틱한 순간을 허수봉이 만들어줬다”고 만족했다.

2경기 연속 역스윕, 자신감으로 챔프전에 나선다. 블랑 감독은 “2경기 연속 5세트에 가서 체력적인 훈련이 필요하겠지만 (극적인) 승리를 해서 선수들에게 강한 자신감이 생겼을 것”이라고 힘줘 말했다.

현대캐피탈은 올 시즌 정규리그에서 대한항공과 3승3패로 맞섰다. 변수는 대한항공이 챔프전을 대비해 새로 영입한 마쏘다. 블랑 감독은 “대한항공이 우리카드보다 블로킹이 더 강한지는 두고봐야 한다”며 “대한항공에 정지석이 있지만 마쏘는 아직 잘 모른다. 어려운 경기가 될 것”이라고 강조했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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