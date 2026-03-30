최가온, 스노보드 월드컵 파크·파이프 시즌 종합 1위

사진=AP/뉴시스

최가온(세화여고)이 크리스털 글로브를 품었다.

최가온은 국제스키연맹(FIS) 스노보드 월드컵에서 파크 앤드 파이프 부문 시즌 종합 우승을 달성했다. 28일 스위스 실바플라나에서 열릴 예정이던 2025~2026시즌 마지막 월드컵 슬로프스타일 경기가 강풍으로 취소됐다. 그대로 시즌 최종 순위가 결정됐다. 최가온은 파크 앤드 파이프 랭킹에서 300점으로 여자부 1위를 확정했다.

FIS 스노보드 월드컵은 스노보드 크로스, 평행회전, 평행대회전, 하프파이프, 슬로프스타일, 빅에어의 세부 종목으로 나눠서 열린다. 종목별 남녀 선수 1위에게 트로피인 크리스털 글로브가 주어진다. 또 하프파이프·슬로프스타일·빅에어를 묶은 ‘파크 앤드 파이프’ 부문과 속도를 겨루는 평행 종목(평행회전·평행대회전)은 합산 점수로도 각각 종합 시상이 이뤄진다.

한국 선수가 FIS 월드컵에서 시즌 우승을 차지한 건 평행 종목의 이상호(넥센윈가드)에 이어 최가온이 2번째다.

낭보가 이어진다. 최가온은 지난달 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 하프파이프에서 정상에 올랐다. 한국 설상 종목 최초의 올림픽 금메달리스트가 됐다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]