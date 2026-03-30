이민우 결혼식, 신화 멤버들 ‘부부동반’…신혜성은 불참

1세대 아이돌 그룹 신화가 멤버 이민우의 결혼식을 계기로 한자리에 모이며 끈끈한 우정을 다시 한번 보여줬다.

30일 가요계에 따르면 사진작가 조선희는 전날 자신의 SNS를 통해 서울에서 열린 이민우의 결혼식 현장을 공개했다. 그는 “신화를 가장 많이 촬영한 그룹 중 하나”라며 “부부 동반으로 참석한 모습이 인상적이었다”고 전했다.

사진에는 오랜 시간을 함께해온 멤버들의 변화된 모습이 자연스럽게 담겼다. 결혼해 가정을 이룬 에릭, 전진, 앤디는 각각 배우자인 나혜미, 류이서, 이은주와 함께 자리해 눈길을 끌었다. 특히 아들을 안고 있는 에릭의 모습은 아이돌을 넘어 가장으로서의 변화를 보여줬다.

반면 미혼인 김동완은 홀로 참석해 멤버의 새 출발을 축하했다. 한편 음주운전 논란으로 활동을 중단한 신혜성은 이번 자리에는 함께하지 않았다.

이날 결혼식에서는 전진과 앤디가 사회를 맡아 의미를 더했으며, 이민우는 팀 내 네 번째 기혼자가 됐다. 그는 아내와 함께 두 딸을 둔 아버지로서 새로운 삶의 출발선에 서게 됐다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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