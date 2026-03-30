개막 2연전 관중 대폭발… 프로야구 ‘1300만 시대’ 향해 쾌조 출발

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프로야구가 개막부터 뜨겁게 달아올랐다. 이틀 연속 전 구장 매진을 기록하며 또 한 번 흥행 가도를 예고했다.

개막 시리즈부터 흥행이 불타고 있다. 한국야구위원회(KBO)는 지난 29일 “2026 신한 SOL KBO리그 정규리그는 28일 개막전에 이어 29일 열린 2차전까지 5개 구장 모두 만원 관중을 채웠다”고 밝혔다.

잠실(2만3750명), 인천(2만3000명), 대구(2만4000명), 창원(1만8128명), 대전(1만7000명) 등 전국 야구장이 연이틀 일찌감치 매진됐을 정도다. 이로써 올 시즌 개막 2연전은 10경기 총 21만1756명의 관중을 불러모았다. 토, 일요일 기준 개막 시리즈 역대 두 번째 전 경기 매진이자, 2년 연속 기록이다.

동시에 관중 규모 역시 역대 3위에 해당한다. 이 부문 1위는 2025년 21만9900명, 2위는 2019년 21만4324명이다.

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출발부터 드러난 열기는 우연이 아니다. 최근 몇 년간 이어진 상승 흐름이 그대로 이어지고 있다. KBO리그는 2024년 1088만7705명으로 국내 프로스포츠 최초 1000만 관중 시대를 열었고, 2025년에는 1231만2519명으로 역대 최다 기록을 경신했다. 평균 관중 1만7101명, 입장 수입 2000억원 돌파라는 성과도 뒤따랐다.

올 시즌엔 이미 예고편을 썼다. 시범경기서도 팬들의 열기가 심상치 않았다. 60경기 44만247명이 입장하며 역대 최다 기록을 갈아치웠고, 지난 22일 하루에만 8만3584명이 몰려 시범경기 일일 최다 관중 기록까지 새로 작성한 바 있다.

‘개막 시리즈 완판’이라는 기분 좋은 시작이다. 2026시즌은 또 하나의 이정표를 향해 달린다. 1000만, 1200만을 넘어 사상 첫 1300만 관중 시대가 현실이 될 수 있을지, 야구장을 향한 발걸음에 시선이 모인다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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