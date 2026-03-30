GS 실바의 ‘폭격’… 갈 길 잃은 도로공사까지 무너트릴까

GS칼텍스 실바가 지난 28일 장충체육관에서 열린 현대건설과의 PO 2차전 도중 포효하고 있다. 사진=KOVO 제공

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괴력의 실바(GS칼텍스)가 갈 길 잃은 한국도로공사마저 무너뜨릴까.

2025~2026 프로배구 V리그 여자부 챔피언결정전(5전 3승제)에서 격돌할 두 팀이 정해졌다. 정규리그 1위 도로공사와 언더독의 반란을 꿈꾸는 3위 GS칼텍스다. 오는 4월1일 김천실내체육관에서 열리는 1차전에서 조우한다.

두 팀의 분위기는 180도 다르다. GS칼텍스는 파죽지세다. 흥국생명과의 준플레이오프(준PO)는 물론 정규리그 2위 현대건설과의 PO까지 모두 승리했다. 포스트시즌 3연승이다.

중심에는 에이스 실바가 있다. 매 경기 폭발적인 스파이크를 앞세워 팀을 진두지휘하고 있다. 흥국생명과의 준PO에서 42득점을 올렸다. 이어 현대건설과의 PO 2경기에서 각각 40득점과 32득점을 올렸다.

알고도 못 막는다. 실바의 3경기에서 공격 점유율이 50%, 49.65%, 46.61%였다. 매 경기 팀 공격의 절반을 책임졌다. 3경기 평균 공격성공률은 52.74%로 올 시즌 자신의 정규리그 평균(47.33%)을 웃돈다. 실바는 정규시즌 공격성공률 1위였다.

‘몰빵배구’의 오명도 있지만, 지친 기색이 없는 실바에게 공격을 맡기지 않을 이유가 없다. 올 시즌 정규리그에서 1083점을 올렸다. V리그 여자부 역대 단일 시즌 최다 득점 신기록을 갈아치웠다. 남녀부 통틀어 최초로 3년 연속 1000득점을 돌파했다. 실바는 “강한 정신력을 가져야 한다. 경기가 끝나면 아프지만, 경기 때는 아무렇지 않다. 나는 ‘슈퍼우먼’”이라며 의지를 다지고 있다.

도로공사의 길은 꽉 막혀있는 모습이다. 챔프전을 앞두고 최근 10년간 팀을 이끌던 김종민 감독과 갑작스럽게 결별했다. 구단 측은 김 감독이 A코치 폭행 혐의로 약식 기소된 점이 작용했다며 재계약을 포기했다. 아직 법원의 판결은 나오지 않았다. 선수단은 현재 김영래 수석코치 체제로 챔프전 준비를 하고 있다.

단기전은 분위기 싸움이다. 얼마나 기세를 올리느냐가 성패를 좌우한다. 갑작스러운 수장의 이탈에 정상적인 경기력이 나올지 우려가 나온다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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