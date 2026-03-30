한고은 ‘LGT’ 레시피 화제…남편 20kg 감량 비결

배우 한고은이 자신만의 아침 식단과 건강 관리 비법을 공개해 관심을 모으고 있다.

지난 26일 한고은은 자신의 유튜브 채널 ‘고은언니 한고은’을 통해 남편 신영수 씨의 20kg 감량을 도운 식습관과 부부가 꾸준히 실천 중인 건강 루틴을 소개했다.

그가 가장 먼저 언급한 것은 ‘LGT(Lemon Ginger Tea)’로 불리는 레몬 생강차다. 한고은은 “나이가 들수록 호르몬 변화로 복부 지방이 쉽게 쌓이는데, 레몬과 생강이 신진대사에 도움을 준다”고 설명했다.

레시피는 레몬과 라임을 착즙한 뒤 간 생강과 강황, 계피 가루를 더해 얼음 틀에 얼려 보관하는 방식이다. 이를 아침마다 따뜻한 물에 녹이고 꿀을 더해 마신다는 것.

한고은은 “꾸준히 섭취하면서 변비나 부종 완화 등 변화를 느꼈다”고 전했다. 다만 산도가 높고 향신료가 포함된 만큼 개인의 건강 상태에 따라 주의가 필요하다고 덧붙였다.

이 음료는 레몬, 생강, 강황이 어우러진 조합이 특징이다. 레몬에 함유된 비타민C와 유기산은 에너지 대사를 돕고, 생강은 체온을 높여 기초대사량 증가에 긍정적인 영향을 줄 수 있다. 또한 소화 기능을 돕고 장 활동을 원활하게 하는 데에도 도움을 줄 수 있는 것으로 알려져 있다.

영상에 함께 출연한 남편 신영수 씨는 “아내 덕분에 식습관이 많이 바뀌었다”고 밝혔고, 한고은은 “건강은 꾸준한 관리가 중요하다”며 균형 잡힌 생활 습관의 필요성을 강조했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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