씨야가 오랜만에 재결합한 모습으로 시청자들을 찾았다.

29일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’에서는 남규리가 처음으로 일상을 공개하며 눈길을 끌었다.

이날 남규리는 아침부터 삼겹살, 닭볶음탕, 명란구이 등 푸짐한 식사를 즐겨 패널들을 놀라게 했다. 이어 그는 데뷔 20주년을 맞아 재결합을 앞둔 씨야 멤버 김연지와 이보람을 집으로 초대했다.

이보람은 “규리 언니와 나는 숍도 못 가고 헤어, 메이크업도 받지 못한 채 첫 무대에 올랐다”며 당시를 떠올렸고, 김연지는 “두 사람이 맨얼굴이 더 예쁘다고 해서 화장을 못 하게 했다”고 덧붙였다.

또 이보람은 “활동 기간이 3년밖에 안 됐는데 그렇게 해체할 줄은 몰랐다”며 당시를 회상했고, 남규리는 “어릴 때 좋은 어른이 한 명이라도 주변에 있었다면 더 오래, 더 멋진 그룹으로 남을 수 있었을 텐데라는 아쉬움이 크다”고 솔직한 심정을 전했다.

남규리는 이어 “‘슈가맨’ 출연도 예상하지 못했다. 댓글을 보다가 휴대전화 배터리가 방전될 정도로 많은 관심을 받았다”며 “그만큼 기다려준 분들에게 꼭 한 번은 행복을 드리고 싶다”고 말했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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