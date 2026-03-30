하나은행의 달라진 ‘굿바이’ 풍경…5년 만에 되찾은 홈 최종전 승리

“마음이 참 편한 홈 최종전입니다.”
의미가 가득한 승리를 안았다. 하나은행은 지난 29일 부천체육관에서 열린 BNK금융 2025~2026 여자프로농구 삼성생명과의 홈경기에서 75-58로 승리했다. 1위 KB국민은행과 공동 1위(20승9패)에 올랐다. 당초 2위였던 하나은행이 1패라도 더하면 KB의 매직넘버가 지워지는 위기였으나, 고비를 넘기면서 우승 경쟁의 불씨를 살렸다.
숨겨진 의미가 하나 더 있다. 하나은행은 모처럼 팬들과 정규리그 마지막 홈경기에서 승리의 굿바이를 외쳤다. 물론 플레이오프(PO)가 있으니 완전한 이별은 아니지만, 정규리그 홈 최종전에서 맛본 승리는 무려 5년, 6시즌만이다. 이날 전까지 2020~2021시즌 신한은행전이 마지막 홈 최종전 승리였다.
하나은행은 올 시즌 전까지 ‘만년 꼴찌’였다. 성적도 굳혀진 이미지도 변하지 않았다. 한 시즌 동안 열정적으로 응원해준 팬들과의 마지막도, 떠올려보면 항상 죄송한 마음이었다. 구단이 창단 최초로 PO에 진출한 2023~2024시즌에도 홈 최종전(신한은행)은 패배했다. 선수와 팬 모두 씁쓸한 얼굴을 하곤 홈을 떠나야 했다.
올 시즌 풍경은 달랐다. 이날 선수와 팬의 얼굴에는 웃음꽃이 피었다. 하나은행 관계자 역시 마찬가지. 2021년에 합류했다. 올 시즌 전까지 홈 최종전만 끝나면 마음이 무거웠다. 끝이 다가왔는데도 후련함은커녕 걱정스러운 마음만 들었다. 이날은 얼굴에 미소가 가득했다. 그는 “팀에 오고 나서 항상 홈 최종전이 끝나면 마음이 좋지 않았는데, 오늘은 홀가분하다”고 웃었다.
정현 역시 “홈 마지막 경기였는데 팬들 앞에서 승리할 수 있어서 좋다”며 “졌으면 KB와의 1위 싸움이 끝날 뻔했다. 아직 끝나지 않아서 좋다. 기회가 생겼다. 끝까지 하면 모를 수도 있지 않겠나”라고 미소 지었다.
하나은행은 순위 경쟁이 끝까지 이어지는 만큼 막판 집중력을 높인다. 창단 첫 우승을 노리겠다는 의지다. 이이지마 사키는 “감독님께서 지금 자리는 우리의 자리가 아니라고 자주 이야기하신다. KB엔 대단한 선수들이 많지 않나”라면서도 “우리는 한 경기 한 경기 소중하게 생각하면서 치를 것”이라고 다짐했다.
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