“나도 데려가” 트렁크 숨었던 아이…타쿠야, 71세 된 친부와 눈물의 재회 [TV핫스팟]

타쿠야가 오래 전 이별했던 친아버지를 만났다. 사진 출처=‘살림하는 남자들 시즌2’ 449화 캡처

일본 출신 방송인 타쿠야가 25년 만에 친아버지와 재회했다.

지난 28일 방송된 KBS 예능 프로그램 ‘살림하는 남자들 시즌2’의 449회에서 테라다 타쿠야는 어린 시절 이혼 때문에 헤어졌던 친아버지를 찾아갔다. 홋카이도에서 호적을 통해 친아버지의 주소를 확인한 타쿠야는 1000km 떨어진 도쿄로 향했다. 생사도 모르고 있던 친아버지가 살아 계신다는 것, 71세의 고령이라는 사실 때문에 서둘러 출발했던 타쿠야는 점점 목적지에 가까워질수록 내적 갈등을 겪었다. 아버지의 거주지가 점점 교외 쪽으로 이동하면서 경제적으로 힘든 상황일 거라고 예측할 수 있었기 때문이다.

타쿠야는 “만나서 상처 받는 것보다 지금처럼 안 보고 사는 게 나은 거 아닐까”하는 생각도 했지만 결국 목적지에 도착했다. 친아버지가 거주하고 있는 건물은 신문 배달 회사의 기숙사였다. 다시 고민에 빠진 타쿠야는 친아버지를 부를지 갈등에 빠졌다. 혼란에 빠져 있던 와중 친아버지가 먼저 건물에서 내려와 다가왔다. 타쿠야가 “(저) 아시겠어요?”라고 질문하자 친아버지는 울음을 터뜨리며 “미안”이라고 말했다.

친아버지는 헤어지던 날 타쿠야가 차 트렁크에 숨어 “나도 데려가”라고 울던 기억이 계속 꿈에 나왔다고 고백했다. 타쿠야 역시 그 순간을 기억하고 있었다. 근황과 함께 여동생 이야기, 그동안의 이야기를 나누면서도 친아버지는 눈물을 멈추지 못했다. 유일하게 간직하고 있었던 너덜너덜한 가족 사진과 처음으로 아들에게 10만 원 용돈을 건네는 모습에는 패널들도 함께 눈물을 훔쳤다.

친아버지 앞에서 의연한 모습을 보이던 타쿠야는 작별하고 난 뒤에야 눈물을 보였다. 타쿠야는 친아버지에게 “이렇게 잘 성장했다, 누구보다 강하게 컸다는 걸 보여주고 싶었다”며 다시 만날 날을 위해 건강하시길 바라는 마음을 남겼다.

누리꾼들은 “용기 내서 아버지 찾아뵙길 너무 잘 하셨다”, “타쿠야씨가 더 더 잘 됐으면 좋겠다”, “하기 어려운 얘기를 나눠 줘서 고맙다” 등의 댓글로 타쿠야를 응원하고 격려했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]